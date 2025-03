Un uomo di 45 anni di origine rumena è stato arrestato lo scorso 5 marzo, a Verona, con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti delle figlie minorenni della compagna, di 10 e 12 anni. Tutto è partito da una denuncia della madre, che era venuta a conoscenza dalle sue bambine di quanto accaduto. Accusato anche di minacce, violenza privata e danneggiamento, il patrigno prima le avrebbe molestate, poi avrebbe abusato anche sessualmente di loro.

Le minacce e l’obbligo del silenzio

Oltre alle molestie, il 45enne avrebbe obbligato le giovani al silenzio, minacciandole di abbandonare la loro mamma, lasciando così la famiglia in stato di indigenza, o ancora peggio, impaurendole con la minaccia di ucciderle. Non solo, l’uomo avrebbe minacciato anche i fidanzati delle due ragazze, invitandoli a stare lontani dalle ragazze, che sarebbero state di sua “proprietà”. In altre parole, esercitava un controllo completo su di loro, fisico e psicologico. Ascoltate in audizione protetta dalla polizia, le minorenni hanno confermato quanto raccontato alla madre. A seguito delle indagini l’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Verona.