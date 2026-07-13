Nel 2018 violentò una ragazzina, che all’epoca degli abusi aveva solo 13 anni. A distanza di quasi otto anni, un uomo di 87 anni è stato arrestato nel Padovano ed è finito in carcere a Reggio Emilia. La condanna per lui è di violenza sessuale aggravata, diventata definitiva. L’anziano era stato ritenuto colpevole dal tribunale di Rovigo nell’ottobre del 2022 e successivamente anche dalla Corte d’Appello di Venezia nel novembre 2025. Il 9 luglio la sentenza è diventata definitiva, dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa.

L’uomo dovrà scontare una condanna di 6 anni, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale durante la pena. Non essendoci le condizioni per la sospensione della pena, l’autorità giudiziaria ha ordinato l’immediata carcerazione. L’87enne, residente a Castellarano, nel Reggiano, è stato portato dai carabinieri nel penitenziario di Reggio Emilia. A fronte dell’età avanzata, il detenuto potrebbe chiedere di scontare la pena ai domiciliari.