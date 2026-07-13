Sul web è diventato virale il video di un soldato russo coinvolto in un incidente con una mitragliatrice rotante durante l’addestramento. Le immagini mostrano la recluta che ha perso il controllo della mitragliatrice YakB-12.7mm, montata solitamente sull’elicottero cannoniera Mil Mi-24 Hind; in questo caso, invece, si trovava su un camion. La mitragliera ha poi esploso una raffica appena sopra la testa dell’istruttore, mentre il militare è stato sbalzato fuori dal mezzo.