Tre giovani di origine marocchina, rispettivamente di 21, 22 e 24 anni, privi di permesso di soggiorno, sono stati arrestati nel Catanese con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di due turiste ungheresi. Le vittime avevano accettato un passaggio dai tre, che si erano offerti di riaccompagnarle al B&B, ma invece sono state condotte in una zona isolata. Qui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, le ragazze sarebbero state costrette ad assumere cocaina e a subire atti sessuali, nonostante i loro continui rifiuti.

L’allarme è scattato grazie alla prontezza di una delle turiste, che durante una sosta è riuscita a contattare la sorella fingendo di fare una telefonata di cortesia. Ha fornito così il numero di targa del furgone e permesso la localizzazione tramite il cellulare. La sorella ha immediatamente allertato il 112 e le Volanti hanno rintracciato il veicolo in piazza a Paternò: le due giovani, in lacrime su una panchina, erano accanto ai tre uomini e al van. Portate in ospedale per gli accertamenti, le vittime hanno denunciato l’accaduto. Il gip di Catania ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre indagati. Le indagini della Procura sono tuttora in corso.