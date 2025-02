Una bambina disabile di 13 anni ha subito violenze sessuali messe in atto dall’autista del pullmino che la trasportava. I fatti risalgono a luglio del 2022 e lo scorso martedì l’uomo, 42 anni, è stato condannato dal Tribunale di Trento a 6 anni di reclusione e al risarcimento di 80 mila euro alla vittima più 25 mila alla madre. La condanna è avvenuta con rito abbreviato.

Le violenze durante il trasporto in pullman

L’uomo prestava servizio sul pulmino incaricato di trasportare persone con disabilità. In tre occasioni ha approfittato della ragazzina, che ha raccontato tutto alla mamma. Le indagini e le testimonianze della ragazza hanno permesso di ricostruire quello che avveniva: i viaggi in pulmino, le fermate in una piazzola e gli atti sessuali. Gli approfondimenti investigativi avrebbero poi confermato il racconto della 13enne.