Vito Procacci, morto mentre fa un bagno notturno il medico di Bari che durante il Covid scrisse a Mattarella

Il primario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci, di 65 anni, è morto in mare a Gallipoli durante un bagno notturno. Il medico a mezzanotte, dopo aver cenato, è sceso sulla spiaggia della Purità per farsi un bagno: appena è entrato in acqua è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Vito Procacci, morto durante un bagno notturno il medico di Bari

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale operativa del Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Chi era Vito Procacci: la lettera a Mattarella durante il Covid

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Bari, Vito Leccese. “Con profonda tristezza – dice il primo cittadino – abbiamo appreso della scomparsa di Vito Procacci. La sua generosità, competenza e dedizione, dimostrate ogni giorno e in modo straordinario durante l’emergenza Covid-19, sono state espressioni autentiche dei più nobili valori che ispirano il giuramento di Ippocrate. Il suo altruismo e lo spirito di servizio che lo hanno sempre guidato rimarranno un esempio per tutti noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali”.

Il medico era fratello dell’ex parlamentare dell’Ulivo Giovanni. Era molto conosciuto e stimato per la dedizione al lavoro ed era anche stato multato per i troppi straordinari nel periodo del Covid. Procacci, ricevuta la multa, aveva scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed aveva usato queste parole: “Ferito da un Paese che ci chiamava eroi”. Il provvedimento, grazie all’intervento di Mattarella era stato revocato.