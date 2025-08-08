Marco Pusceddu, 51 anni, residente a Cagliari ma originario di Portoscuso, si trovava nella sede dell’associazione del 118 Intervol a Buddusò, dove prestava servizio come soccorritore. Nella notte, l’uomo è stato ucciso a colpi di pistola. Stando alle prime informazioni, un uomo si è presentato nella sede del 118, chiedendo esplicitamente della vittima: poi gli ha sparato cinque colpi di pistola, freddandolo. Infine, il killer si è dato alla fuga. I colleghi di Pusceddu hanno provato disperatamente di rianimarlo, senza però riuscirci.

Killer in fuga

In Gallura è subito scattata la caccia al killer, che ha colpito Pusceddu al volto e al petto. L’uomo avrebbe agito con il volto scoperto, dandosi poi alla fuga nelle vie della cittadina del Monte Acuto. L’arma del delitto, una pistola di piccolo calibro, non è stata ancora ritrovata. Al momento, militari stanno cercando di risalire all’identificazione dell’aggressore, così come al movente che ha spinto il killer a uccidere Pusceddu.

Tra le piste più accreditate c’è quella della vendetta personale. Il killer, infatti, cercava esplicitamente il volontario del 118: i colleghi di Pusceddu, invece, non sono mai stati in pericolo. L’intera area è stata posta sotto sequestro, mentre i militari stanno raccogliendo le testimonianze dei colleghi della vittima.