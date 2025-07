È iniziato oggi il primo grande esodo estivo, con traffico da bollino rosso fin dal pomeriggio e picchi attesi domenica mattina e nel tardo pomeriggio. Solo in questo weekend si stimano oltre 13,2 milioni di spostamenti in auto. Le giornate più critiche restano sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate da bollino nero. A complicare ulteriormente la giornata di sabato 26 luglio sarà uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13 alle 17, proclamato da Cub Trasporti: a incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, con possibili ritardi e cancellazioni su voli nazionali e internazionali. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha potenziato il personale e sospeso 1.348 cantieri, pari all’81% del totale. Da oggi al 31 agosto si prevedono oltre 273 milioni di transiti sulle strade gestite. “Garantire vacanze serene è la nostra priorità”, ha dichiarato l’ad Anas, Claudio Andrea Gemme. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso Sud: dorsali adriatica, tirrenica, jonica, valichi alpini e uscite dalle grandi città. Intenso il traffico anche domenica pomeriggio per i rientri. Attivo il blocco dei mezzi pesanti fino a domenica sera. Confesercenti prevede 6,4 milioni di presenze nelle strutture ricettive, con una saturazione media del 79%.