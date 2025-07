Sette nuovi casi di positività al virus West Nile sono stati confermati nel Lazio, portando il totale a 28. Di questi, due pazienti presentano sindrome neurologica e cinque febbre. La Regione Lazio, a fronte dell’aumento dei contagi, ha esteso i controlli e disposto l’esecuzione del test NAT (Nucleic Acid Test) per il virus su tutti i donatori di sangue della regione, come misura precauzionale per garantire la sicurezza trasfusionale. La maggior parte dei casi si registra in provincia di Latina (26), con comuni interessati tra cui Aprilia, Fondi, Cisterna e Sabaudia. Due i casi nella provincia di Roma, ad Anzio e Nettuno. Undici pazienti sono ricoverati in reparti ordinari, due in terapia intensiva, undici sono seguiti a domicilio, tre dimessi e si registra un decesso.

Durante la cabina di regia regionale, le misure di contenimento sono state estese anche all’Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e il litorale sud. La conferma diagnostica avviene entro 48 ore. “Con il virus dobbiamo convivere, non è il Covid”, ha commentato il presidente Francesco Rocca, invitando a mantenere la calma e a riconoscere tempestivamente i sintomi.