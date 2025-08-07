A Pontinia, in provincia di Latina, si è registrato il sesto caso di morte nel Lazio per il virus West Nile. Lo ha comunicato in una nota la Regione Lazio. Una donna di 83 anni, infatti, è morta dopo essere arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di patologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva.

Sei vittime nel Lazio

La regione Lazio è la più colpita dai decessi in Italia, insieme alla Campania. Il 1° agosto il totale delle vittime nella regione era di tre, al 2 agosto si è aggiunta una quarta vittima, una donna di 93 anni di Cisterna di Latina. Il 4 agosto un uomo di 77 anni, residente a Latina, è deceduto portando il totale a cinque vittime nel Lazio (11 in tutta Italia). Oggi, invece, si è registrata la sesta vittima per il virus West Nile. Il sito del comune di Latina ha dichiarato in una nota: “Continuano da parte del Comune di Latina gli interventi ordinari di disinfestazione da insetti vettori di arbovirosi e, in riscontro ai casi di West Nile Virus segnalati dalla Asl, agli interventi straordinari nelle aree presunte di contagio”.

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha poi spiegato: “Dal 17 luglio al 31 luglio sono stati effettuati, dopo segnalazione di contagi del virus West Nile, 27 interventi mirati di disinfestazione larvicida, e in parte anche adulticida notturna. Ventisette interventi effettuati nei luoghi indicati dalla Asl di Latina, molti dei quali ricadenti nelle zone rurali in cui sono risultati anche equini contagiati”.

Carlo Federico Perno, responsabile dell’Unità di Microbiologia all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha parlato della preoccupante diffusione del virus: “Senza dubbio serve attenzione. Nel 2025 sembrano esserci più casi rispetto agli anni precedenti, probabilmente per una serie di casualità che non riguardano il caldo o la quantità di zanzare, ma piuttosto per la presenza di uccelli selvatici, serbatoi naturali del virus. E le zone paludose, come l’Agro Pontino o la Pianura Padana, sono maggiormente a rischio. Il virus è trasmesso all’uomo, ma anche ad altri animali dalla zanzara Culex, presente in Italia da alcuni decenni”.