Le copie delle migliaia di tracce genetiche raccolte durante le indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio sono state consegnate alla difesa di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per il rapimento e l’uccisione della tredicenne il 26 novembre 2010. Il materiale comprende un hard disk con le copie delle analisi del Dna utilizzate per risalire a Ignoto 1, il profilo trovato sugli indumenti intimi di Yara e poi attribuito a Bossetti, diventando la prova cardine del processo. Nel supporto informatico sono contenuti elettroferogrammi, grafici delle migliaia di campioni genetici e le fotografie realizzate dai carabinieri del Ris di Parma. Questo patrimonio di dati potrà ora essere analizzato anche dalla difesa della famiglia Gambirasio, che ne aveva fatto richiesta sei anni fa. Secondo Claudio Salvagni, avvocato di Bossetti, serviranno diversi mesi di lavoro per completare l’esame approfondito del materiale.