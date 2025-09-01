Due zampette di gatto mutilate sono state lasciate davanti alla casa di una famiglia che si occupa di sfamare mici randagi. Un gesto macabro che per ora non ha ancora un autore. A denunciare quanto accaduto a Verolengo (Torino) è l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente: “Le due zampette recise in maniera perfetta e senza sangue sono state posizionate davanti all’ingresso di una casa e trovate l’altra mattina dalla padrona di casa che è rimasta sconvolta. Nessun ritrovamento invece del resto del corpo del gattino mutilato”.

A seguito della denuncia i carabinieri della stazione di Verolengo hanno aperto le indagini e stanno battendo diverse piste. Non è escluso che possa essersi trattato di una “bravata”, una sorta di prova di coraggio tra ragazzi. L’associazione ha messo a disposizione una taglia di 1000 euro a chiunque fornisca informazioni sull’identità degli autori del gesto.