60 euro al giorno per le vacanze: l’aiuto economico da cogliere al volo

Per le vacanze è possibile risparmiare fino a 60 euro al giorno, tutto sta nel saper cogliere le giuste opportunità offerte dal mercato.

Risparmiare sulle vacanze è possibile, anche senza rinunciare agli opportuni comfort o alla prospettiva di un viaggio lungo e coinvolgente. Si può per esempio pagare assai meno del previsto scegliendo una bella vacanza in crociera. Ma non si tratta di prenotare con largo anticipo o last-minute, oppure di passare ore e ore a ricercare su internet le tariffe più basse. Nemmeno bisogna adattarsi a pernottare in cabine scomode o rinunciare alle attività a bordo.

Per permettersi una vacanza di tutto rispetto senza svenarsi basta prendere in considerazione un espediente per viaggiare in crociera quando gli altri, di solito, non lo fanno. E così vivere delle vacanze di prima classe risparmiando fino a 60 euro al giorno. Tutto sta nell’accettare di dover la maggior parte del tempo a bordo, senza quindi la possibilità di scendere ogni giorno in un nuovo porto.

Non si tratta di un grosso limite, dato che la navi da crociera funzionano appunto per offrire “in loco” ai loro viaggiatori tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno in termini di servizi, svaghi e attrattive. Piscine, spa, ristoranti, bar, palestre, sale concerti, discoteche, aree relax, eccetera.

Risparmio di oltre 60 euro al giorno per le vacanze: il trucco delle crociere di riposizionamento

Il trucco per risparmiare è scegliere una crociera di riposizionamento. Si tratta di particolari percorsi in cui le navi si spostano per la stagione successiva. Dato che il personale è già tutto a bordo, che le stanze sono pronte ad accogliere gli ospiti e che la maggior parte delle attività previste può non subire interruzioni, capita spesso che le compagnie di navigazione offrano delle incredibili occasioni.

Il più delle volte, si parte in primavera o in autunno, proprio per giungere a destinazione per la stagione estiva o per quella invernale. Per quanto concerne gli itinerari, quasi sempre sono da punto a punto. Si naviga ciò da una destinazione all’altra, senza tappe e fermate, con durate irregolari, sovente superiori alla settimana di navigazione.

Per intrattenere i viaggiatori, le navi da crociera occupate nel riposizionamento sanno dunque di dover intensificare le attività a bordo. Ecco perché sono previsti più spettacoli e ospiti speciali o si offrono esperienze tematiche particolari: crociere consacrate all’enogastronomia, ai concerti, ai raduni o al cinema e al teatro.

Diverse compagnie cercano poi di rendere i loro viaggi più attraenti per i turisti prevedendo almeno un paio di fermate intermedie. Il più delle volte, invece, l’attrattiva principale è data dalla possibilità di risparmiare, con costi giornalieri dimezzati rispetto a quelli delle crociere “normali”. Ecco dunque come risparmiare fino a 60 euro giornalieri per le vacanze in un periodo storico in cui il budget per le ferie diventa sempre più ridotto.

Dove trovare le offerte migliori

Bisogna mettere in conto che si potrebbe navigare in condizioni meteo avverse e che le crociere offriranno itinerari insoliti. Per esempio ci sono navi da crociera che si spostano dal Mediterraneo ai Caraibi per la stagione invernale o dai Caraibi al Mediterraneo prima dell’estate.

Ci sono poi le tratte che coprono la distanza fra Europa e Sud America. C’è anche chi propone in primavera crociere con partenza da Napoli e arrivo a New York dopo dieci giorni. Un’altra crociera suggestiva è quella che porta dalla Norvegia al Portogallo o viceversa.

Per trovare le migliori offerte è consigliabile tenere d’occhio i siti ufficiali delle principali compagnie di crociera. MSC, Costa Crociere e Norwegian Cruise Line hanno sezioni apposite in cui sono presenti le offerte scontate relative alle crociere di riposizionamento.