600+100 euro extra: il beneficio una tantum esteso a tutti i cittadini: il Governo ha detto sì

Il periodo natalizio si avvicina e, con esso, anche tante scadenze per quel che riguarda tasse e canoni vari. Ma il Governo corre ai ripari.

Per le famiglie, e per coloro che ne hanno tutti i requisiti, sono stati stanziati fondi sotto forma di bonus che potranno essere erogati proprio in prossimità delle prossime feste natalizie. Il nome, nel suo insieme, racchiude in sé ciò di cui stiamo parlando: si tratta del “Bonus Natale”. Cerchiamo di capire a chi spetta.

Bonus Natale: di cosa si tratta

Un bonus che potrà aiutare, specie coloro che sono in difficoltà, a stabilizzare, almeno per questa fine di anno, la loro personale condizione economica. Si tratta di 600€, suddivisi in 100€ + 500€ in una tantum che il Governo ha stanziato per categorie di persone che ne hanno i requisiti per poterlo ottenere.

Si chiama “Bonus Natale” e l’attuale Governo ha deciso di ampliare la platea di coloro che possono averne diritto. Il bonus di 100€ per i lavoratori dipendenti che si vedranno, così, inclusi in quelle categorie che precedentemente, erano state scelte per questo aiuto economico. Ma partiamo dall’inizio.

Il governo ha trovato e stabilito nuove risorse da destinare al riconoscimento del bonus di 100 euro, che verrà erogato insieme alla tredicesima di dicembre ad un maggior numero dei beneficiari. Diversi saranno i nuclei familiari che potranno richiederlo, fra le quali sono state incluse anche le coppie di fatto in cui uno dei due componenti ha un figlio a carico, senza che più obbligatoriamente avere un coniuge fiscalmente a carico.

Ecco quali sono le categorie che lo riceveranno

Fra le nuove categorie alle quali sarà erogato il bonus, il Governo starebbe pensando anche di destinarlo alle famiglie dove entrambi i coniugi lavorano e, anche, a quelle con genitori separati o divorziati. Dal bonus restano, al momento, esclusi coloro che convivono ma non sono sposati (anche se hanno figli a carico) e i lavoratori autonomi.

Restano stabili e non cambiano, invece, i requisiti per ottenerlo, ovvero un reddito massimo di 28mila euro e la capienza fiscale. C’è, inoltre, un’altra novità. Insieme a tutti coloro che riceveranno il bonus Natale di 100€, alcune famiglie a dicembre potrebbero anche ricevere un una tantum di 500€, a mò di contributo per le attività extrascolastiche dei figli minori a carico.

Questo tipo di contributo verrà erogato (sempre se la persona richiedente rientra nei requisiti minimi per ottenerlo) ai genitori con figli minori a carico che sono inseriti in un percorso personalizzato di protezione, ma anche a coloro che hanno un sostegno all’uscita da situazioni di violenza. A questi ultimi casi menzionati, non sarà richiesto un Isee specifico.