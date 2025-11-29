La quota di lavoratori di Singapore con contratti a tempo indeterminato ha toccato un nuovo massimo nel 2025, secondo quanto comunicato dal Ministero della Manodopera (Mom). L’anticipazione del rapporto sulla forza lavoro indica che la percentuale di occupati con impiego permanente è salita al 90,8%, con un aumento che coinvolge quasi tutte le fasce d’età, le categorie professionali e i livelli di istruzione. Parallelamente, il ricorso ai contratti a termine e al lavoro occasionale o su chiamata ha registrato un’ulteriore contrazione. Nel confronto con gli anni precedenti, il Mom ricorda che la quota di lavoratori stabili era pari al 90,1% nel 2024, dopo essere scesa dal 90,5% registrato nel 2023. I