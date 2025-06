Nel nostro misero Paese, gli affitti costano sempre di più. Nel 2024, il costo medio è stato di 757 euro mensili (9.084 euro annui), in aumento del 5,1 % rispetto all’anno precedente, pari a 444 euro in più all’anno. Lo evidenzia uno studio del Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della UIL, diretto dalla segretaria confederale Ivana Veronese, che ha elaborato i dati dell’Agenzia delle Entrate (valori OMI), relativi al secondo semestre 2023 e al secondo semestre 2024.

Per la ricerca si sono calcolati i costi medi di locazione degli appartamenti di 100 mq circa. Qualche numero: a Milano, il canone medio d’affitto è di 1.810 euro; a Roma, 1.503 euro; a Bolzano, 1.433 euro; a Como, 1.375 euro mensili.

E non parliamo del prezzo per l’acquisto delle case, anch’esso in costante aumento. Nel 2024, secondo l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), i prezzi delle abitazioni in Italia hanno registrato un aumento medio del 3,2 %. Le abitazioni nuove hanno mostrato un incremento più marcato, con un +7,9 %, mentre quelle esistenti sono cresciute del +2,2 %. Ma la casa è un diritto o soltanto un bene come tanti altri? Perché, se davvero è un diritto, si dovrebbe fare qualcosa per renderla più accessibile. Non sarebbe forse il caso di sviluppare una qualche forma di progetto concreto? O vogliamo continuare a pensare solo al riarmo? Se andiamo avanti così, è vero: saremo armati fino ai denti. Ma per difendere cosa? La povertà?