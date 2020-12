Airbnb e DoorDash potrebbero avere un prezzo più alto per gli investitori.

Airbnb e DoorDash stanno cercando di valutare le IPO e quotare le azioni prima del 2021, puntando a valutazioni più alte del previsto.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, in un articolo di Maureen Farrell, è il più recente segnale di forza in un mercato in forte espansione per quanto riguarda le nuove emissioni.

Ed è anche un forte segno di forza, di fiducia nella ripresa dell’economia non solo americana ma mondiale.

Alcune fonti a conoscenza della questione, al WSJ avrebbero riferito che Airbnb, portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, in vista di un’offerta pubblica iniziale di fine 2020 spera di ottenere una valutazione tra $30 e $33 miliardi.

La società prevede di dare il via al roadshow per gli investitori e cercherà di convincerli poiché dovrebbe richiedere un premio fino al 10% rispetto alle aspettative di una valutazione di $30 miliardi.

Airbnb e DoorDash mirano a valutazioni più alte del previsto

DoorDash, colosso del food delivery, nel frattempo prevede di poter ottenere una valutazione tra i $ 25 miliardi e $ 28 miliardi. Gli esperti si aspettavano che DoorDash sarebbe stata valutata $25 miliardi.

Airbnb e DoorDash sono sulla buona strada per gli annunci a metà dicembre, in genere un mese tranquillo per le offerte, che chiude con il botto un anno eccezionale per le IPO.

È già stata raccolta una quantità record di denaro in nuove emissioni sulle borse statunitensi poiché le valutazioni tecnologiche in crescita invogliano una serie di società private a partecipare ai mercati pubblici.

Finora quest’anno, più di $ 140 miliardi sono stati raccolti in 383 offerte pubbliche iniziali sulle borse statunitensi, superando di gran lunga il precedente massimo record dell’intero anno stabilito al culmine del boom delle dot-com nel 1999, secondo i dati Dealogic che risalgono a al 1995.

Sia Airbnb che DoorDash hanno resistito alla pandemia di coronavirus poiché sempre più persone evitano gli hotel a favore di case vacanze o appartamenti per lunghi periodi, ordinano cibo per evitare i ristoranti ed entrare a contatto con altre persone.

Nel 2017 Airbnb è stato valutato $ 31 miliardi di dollari. La valutazione della società di San Francisco è scesa a $ 18 miliardi quando le prenotazioni sono crollate all’inizio della pandemia e i viaggi si sono praticamente bloccati.

L’amministratore delegato di Airbnb Brian Chesky ha preso in prestito $ 2 miliardi di dollari, ridotto le spese di marketing, licenziato un quarto del personale dell’azienda e posticipato molti progetti non importanti.

Prenotazioni al tempo del Covid

Le prenotazioni su Airbnb sono cresciute durante l’estate, anche se non si avvicinano affatto ai livelli pre-pandemia, poiché le persone cercano sempre più case per vacanze locali.

Nel 2018 DoorDash è stato valutato a soli $1,4 miliardi. Poiché la società deteneva una quota di mercato maggiore nello spazio di consegna di cibo negli Stati Uniti, nel 2020 la valutazione è salita a oltre $15 miliardi.

Per DoorDash, una valutazione di oltre $ 25 miliardi continuerebbe quella che è stata una forte corsa al rialzo.

La valutazione privata di DoorDash con sede a San Francisco era già aumentata a più di $ 15 miliardi Attualmente nel settore è il maggior protagonista.

Per entrambe le società, i rispettivi roadshow avranno un aspetto diverso da quello che avrebbero avuto nel mondo precedente al Covid-19.

I dirigenti delle due società commercializzeranno le loro offerte a fondi comuni di investimento e hedge fund in occasione di riunioni su Zoom anziché in un tour vorticoso in tutto il paese.

(Fonte Wall Street Journal)