Per Netflix l’utile operativo nel primo trimestre del 2024 è balzato a 2,6 miliardi di dollari, da 1,7 del precedente esercizio, con un aumento del 54%.

Netflix ha dichiarato di aspettarsi una crescita delle entrate tra il 13 e il 15% per l’intero anno.

Decisiva è stata la repressione della condivisione delle password, con benefici più duraturi di quanto alcuni investitori si aspettassero.

Netflix in un anno ha aggiuntoo 9,3 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Il totale degli abbonati ha raggiunto i 269 milioni, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente.

Per aumentare le entrate, si prevede l’inserimento di spot di pubblicità.

Netflix “il pioniere dello streaming“, ha scritto Christopher Grimes sul Financial Times, ha riportato utili pari a 5,28 dollari per azione, ben al di sopra delle previsioni di Wall Street di 4,51 dollari. L’utile operativo è stato pari a 2,6 miliardi di dollari, in aumento e spetto a 1,7 miliardi di dollari di un anno fa. Il totale degli abbonati ha raggiunto i 269 milioni, in aumento del 16% rispetto all’anno precedente, aggiunge Grimes.

SU NETFLIX CI SARANNO GLI SPOT

Netflix ha dichiarato che smetterà di rivelare il numero dei suoi abbonati a partire dal prossimo anno, un parametro cruciale per gli investitori nell’era dello streaming. Nella sua lettera agli azionisti, ha affermato che sta spostando la sua attenzione sul coinvolgimento – la quantità di tempo che i suoi abbonati trascorrono sul servizio – e sullo sviluppo di nuove fonti di entrate, inclusa la pubblicità.

“Gli abbonamenti sono solo una componente della nostra crescita”, si legge nella lettera. Le azioni Netflix sono scese del 2,4% negli scambi after-hours.

“Indipendentemente dal tentativo dell’azienda di spostare l’attenzione dagli abbonati ai dati finanziari, le aggiunte nette [degli abbonati] sono il parametro chiave che tutti vogliono vedere”, ha affermatPaoloPescatore, analista di PP Foresight. “La scelta di non diffondere il numero degli abbonamentitrimestrali a partire dal prossimo anno non sarà accolto favorevolmente”.

Ma Pescatore ha aggiunto che gli ultimi risultati mostrano che c’è ancora spazio per la crescita grazie alla repressione delle password e all’introduzione della pubblicità.