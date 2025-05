Al Nord si lavora in media 27 giorni in più all’anno rispetto al Sud. Lo spiega l’Ufficio Studi della Cgia (Cassa di Garanzia per gli Imprenditori Artigiani) di Mestre. Secondo la Cgia, la differenza è legata a due fattori principali: l’ampia economia sommersa del Mezzogiorno, che sfugge alle statistiche ufficiali, e un mercato del lavoro più precario, con molti part time involontari e stagionali.

La classifica

Gli operai e gli impiegati con il maggior numero medio di giornate lavorate durante il 2023 sono stati nella provincia di Lecco, con 264,9 giorni. Seguono i dipendenti privati di Biella (264,3), Vicenza (263,5), Lodi, (263,3), Padova (263,1), Monza-Brianza (263), Treviso (262,7) e Bergamo (262,6). Le province con meno presenze sono Foggia (213,5 giorni), Trapani (213,3), Rimini (212,5), Nuoro (205,2) e Vibo Valentia (193,3). La media italiana è stata pari a 246,1 giorni. Nelle aree dove le ore lavorate sono più elevate, anche la produttività è maggiore e conseguentemente gli stipendi e i salari sono più “pesanti”.

Al Nord la retribuzione media giornaliera nel 2023 era di 104 euro lordi, al Sud di 77 euro, pari a un differenziale del 35%. La produttività al Nord era superiore del 34% rispetto a quella nel Sud Nel 2023 Milano è stata la realtà dove gli imprenditori hanno erogato gli stipendi medi più elevati: 34.343 euro. Seguono Monza-Brianza con 28.833 euro, Parma con 27.869 euro, Modena con 27.671 euro, Bologna con 27.603 euro e Reggio Emilia con 26.937 euro: realtà con forte concentrazione di settori ad alta produttività e a elevato valore aggiunto come la produzione di auto di lusso, la meccanica, l’automotive, la meccatronica, il biomedicale e l’agroalimentare. I dipendenti più “poveri”, invece, si trovano a Trapani con 14.854 euro, a Cosenza con 14.817 euro, a Nuoro con 14.676 euro e infine a Vibo Valentia con 13.388 euro. La media italiana ammontava a 23.662 euro.