Amazon assume subito e in tutta Italia: benefit e stipendio da 1.765 euro, come candidarsi

Amazon assume in tutta Italia, una notizia postivia in questi tempi di crisi. Di seguito il contratto, la retribuzione e come candidarsi.

Trovare lavoro oggi è diventato un po’ come cercare un ago in un pagliaio. La crisi economica, la pandemia, le guerre. Tutti scenari nazionali ed internazionali che non favoriscono di certo chi è in cerca di un lavoro. Che tu sia un giovane, una persona con esperienza, uomo o donna, non conta, trovare lavoro è difficile.

L’aumento del costo della vita ha reso tutto più complicato, soprattutto per i giovani e per chi cerca di rientrare nel mercato dopo una lunga pausa. Il mercato del lavoro è spesso ostile, fatto di contratti precari, stage malpagati (quando va bene) e offerte che lasciano l’amaro in bocca. A fronte di una necessità economica sempre più incombente.

Eppure, ogni tanto, arrivano notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo. Una di queste riguarda Amazon, il gigante mondiale dell’e-commerce, che ha annunciato una massiccia campagna di assunzioni in tutta Italia.

Amazon assume in tutta Italia, occasione ghiotta

Parliamoci chiaro Amazon non ha certo bisogno di presentazioni. Fondata nel 1994 da Jeff Bezos, questa azienda ha rivoluzionato il modo in cui compriamo, trasformandosi da semplice libreria online a una delle multinazionali più potenti del mondo. In Italia, Amazon è presente con una rete capillare di centri logistici, uffici e hub di distribuzione, e continua a espandersi a ritmi vertiginosi.

Il motivo della sua espansione è palese: la domanda non si ferma mai. Anzi, con il Black Friday in corso e il Natale alle porte, la necessità di nuovo personale è alle stelle. E non stiamo parlando solo di contratti a termine per il periodo festivo, Amazon sta cercando risorse per ruoli stabili, con stipendi competitivi e una serie di benefit che fanno gola a molti. Ecco i numeri che fanno girare la testa.

Amazon sta cercando personale in tutta Italia, dai grandi centri logistici del Nord, come quelli in Lombardia ed Emilia-Romagna, fino agli hub del Centro-Sud. Tutti possono aderire, il colosso, infatti, grazie ai suoi piani continui di formazione, assume personale anche senza esperienza. Si parte da uno stipendio base lordo di 1.765 euro lordi al mese, con possibilità di crescita professionale.

A ciò si aggiungono una serie di benefit, come l’assicurazione integrativa contro gli infortuni, le bevande gratis e i buoni pasto. Il programma di formazione Career Choice che copre fino al 95% del costo di rette e libri di testo per chi intende specializzarsi in corsi professionali della durata quadriennale. Per chi cerca lavoro, insomma, Amazon al momento può sembrare un’isola felice. C’è solo da rimbocarsi le maniche ed essere disponibili al lavoro su turni ed a voler imparare sempre di più.