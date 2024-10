Amazon Prime Day, ecco come funziona e quanto dura la Festa delle Offerte

L’Amazon Prime Day, o, se preferite, la Festa delle Offerte Prime si terrà tra l’8 e 9 ottobre. Durante queste due giornate, dice, giura e spergiura Amazon, sono previste incredibili offerte sui migliori marchi ma, attenzione, esclusivamente per i clienti Prime. In anticipo sul Black Friday, in super anticipo rispetto a Natale e ai saldi, la Festa delle Offerte Prime è quindi un’ottima occasione per fare qualche affare. Gli sconti copriranno un po’ tutti i settori, incluso quello tecnologico, con sconti che, dando un’occhiata qua e là, possono arrivare anche oltre il 50%. Qui l’elenco.

Le parole del responsabile europeo del programma offerte di Amazon

Come già detto, per usufruire degli sconti c’è soltanto una semplice regola: bisogna essere un cliente Prime.

“Siamo pronti anche quest’anno per offrire a tutti i clienti Prime l’opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli – ha detto Marco Ferrara, responsabile europeo del programma offerte di Amazon -. I nostri eventi di offerte sono pensati per creare ulteriori opportunità di risparmio beneficiando di tutti i vantaggi di Prime come le spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti”.