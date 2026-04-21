Nella zona archeologica di Teotihuacan, in Messico, è avvenuta una sparatoria presso la Piramide della Luna, uno dei luoghi più visitati del Paese, provocando panico tra i turisti. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, l’autore della sparatoria ha ucciso una turista canadese e ferito almeno 13 persone. L’amministrazione locale ha sottolineato che sette persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco, mentre i testimoni affermano che altre sono rimaste ferite a causa di cadute. I media locali hanno poi confermato che l’uomo avrebbe aperto il fuoco dall’alto della struttura prima di togliersi la vita. Le forze dell’ordine hanno subito evacuato l’area e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica della sparatoria. Sui social, invece, sono iniziati a circolare diversi video che mostrano scene di caos.