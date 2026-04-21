Un video di sorveglianza diffuso nelle ultime ore mostra il momento in cui il preside Kirk Moore della Pauls Valley High School, in Oklahoma, affronta e blocca un uomo armato all’ingresso dell’istituto, sventando una possibile strage. Le immagini riprendono il 20enne Victor Lee Hawkins, ex studente, mentre entra nel liceo con due pistole semiautomatiche e ordina agli studenti di gettarsi a terra.

Dopo un primo tentativo di sparare a uno studente e un’arma che si inceppa, il giovane apre il fuoco ma manca il bersaglio. A quel punto Moore esce da un corridoio e si lancia sull’aggressore, lo atterra su una panca e lo immobilizza, mentre un membro dello staff lo aiuta a disarmarlo. Durante la colluttazione il preside viene colpito a una gamba, ma riesce comunque a mantenere il controllo della situazione. Nessun altro studente viene ferito. Hawkins, che secondo gli investigatori avrebbe espresso ossessione per la strage di Columbine, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. Il preside, dimesso dall’ospedale, è stato celebrato come eroe e ha ringraziato per il sostegno ricevuto. La polizia definisce decisivo il suo intervento per evitare una tragedia nella comunità scolastica. Il video è diventato virale sui social americani nelle ultime ore.