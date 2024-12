Buone nuove per tutti gli italiani, sta per arrivare infatti il Bonus befana. Non perdere tempo, come richiederlo e come averlo.

Le festività natalizie sono ormai imminenti e tantissimi nuclei familiari si stanno preparando anche per celebrare l’Epifania. Trattasi di una festività molto amata da grandi e piccini, soprattutto da coloro che trascorrono il periodo delle festività in famiglia.

È di certo un espediente per mettere in moto il mercato del lavoro attraverso l’incremento dei consumi, con l’acquisto infatti dei regali si incrementa un giro d’affari di cui beneficia poi tutta la comunità. Per fomentare ed agevolare i consumi il Governo ha pensato di supportare le famiglie con un bonus, per favorire dunque la crescita dei consumi nel periodo natalizio.

Bonus Befana: puoi richiederlo ora senza aspettare

Trattasi di una misura economica che può essere destinata sia per gli acquisti dei beni di prima necessità sia per altre ragioni. L’importo del bonus varia a seconda dei requisiti stabiliti ad hoc dal legislatore. Tutto quello che c’è dunque da sapere al riguardo.

Il 6 gennaio è la festività che comunemente viene definita della Befana. Il 6 è un giorno festivo significa che, molte persone non lavorano e le scuole restano chiuse. Il pagamento delle giornate festive è disciplinato da specifiche norme e, in linea generale, si può affermare che, nella giornata festiva di lunedì 6 gennaio 2025 il lavoratore che non eseguirà la prestazione professionale riceverà comunque il compenso per l’intera giornata di lavoro.

Un principio che si applica sia a chi viene retribuito ad ore sia a chi riceve un fisso mensile. Chi invece lavorerà anche questa giornata, troverà in busta paga, insieme all’importo della giornata lavorata, una maggiorazione per straordinario festivo. Il datore di lavoro potrebbe anche accordarsi con il lavoratore per un giorno di riposo compensativo.

Dunque, all’interno della busta paga, il lavoratore troverà la festività goduta pari ad un 1/26 della retribuzione mensile, per chi riceve una busta paga con pagamento ad ore e festività goduta, con l’assenza di pari importo, per chi percepisce una busta paga mensile.

Un lavoratore è libero di accettare di lavorare o di rifiutare di prestare la sua opera in un giorno festivo. Se decide di lavorare ha diritto ad una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella normale. In genere, infatti, il lavoro festivo viene pagato con una maggiorazione che può variare a seconda del CCNL applicabile. La maggiorazione può essere ad esempio del 50% o del 100% della retribuzione ordinaria, inoltre il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo compensativo in un’altra data.