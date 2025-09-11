Dal 10 settembre alle 14.00, l’Inps metterà a disposizione dei Comuni, tramite un apposito applicativo web sul sito istituzionale, le liste dei beneficiari della Carta dedicata a te, ovvero la cosiddetta Social card per il 2025. Per fruire della misura non è richiesta alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari saranno infatti individuati automaticamente tra i nuclei familiari residenti in Italia e in possesso di un Isee ordinario in corso di validità non superiore ai 15mila euro. Restano esclusi i nuclei che percepiscono altre misure di inclusione o sostegno al reddito (Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti) di carattere nazionale, regionale o comunale, nonché prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.

Social card, cosa si può comprare e a chi spetta

Il contributo è pari a 500 euro l’anno per nucleo familiare, erogato tramite carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane attraverso Postepay. La Social card è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, bevande alcoliche escluse. Tra i bene acquistabili con la Social card troviamo per esempio le carni e il pesce fresco, il tonno, il latte e i suoi derivati, le uova, l’olio, i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria; pizza, pasta, riso, ortaggi, legumi, frutta, lieviti, legumi, acque minerali, caffè, cioccolato e prodotti Dop e Igp. Il primo utilizzo, però, dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio, mentre le somme caricate dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026.

Sono previste nel complesso 1.157.179 carte, che saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Avranno la priorità nell’accesso alla Social card le famiglie con non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011 (quindi under 14), con priorità per i nuclei con indicatore Isee più basso. Seguono nella priorità i nuclei con tre componenti con almeno un minore con indicatore Isee più basso e poi le famiglie con tre componenti con indicatore Isee più basso. Gli operatori comunali potranno visualizzare le liste dei beneficiari individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti. I Comuni avranno 30 giorni di tempo per le verifiche di competenza (residenza e incompatibilità con altre misure). Al termine, l’Inps trasmetterà le liste definitive a Poste Italiane, che provvederà alla consegna delle carte.