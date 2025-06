In arrivo una vera e propria stangata per gli italiani: il prezzo della benzina salirà alle stelle, quanto pagheremo a pieno.

Mentre l’Unione Europea si prepara a un’accelerazione senza precedenti verso la transizione energetica, emerge una nuova sfida economica per i cittadini.

Tra le misure allo studio, spicca l’ipotesi di una tassa sulla benzina, conseguenza diretta del sistema Ets 2, che potrebbe tradursi in un impatto significativo sui costi dei carburanti destinati all’uso privato. Il dibattito è acceso e le implicazioni per l’Italia e gli altri Paesi membri sono rilevanti.

Il sistema Ets 2 e il suo impatto sui carburanti

Il cuore della questione è il sistema Ets 2, approvato nel 2023 e previsto in vigore nel 2027. Questo meccanismo, evoluzione del sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione, estende la regolamentazione a nuovi settori, tra cui quello dei trasporti privati, finora escluso. L’obiettivo primario è quello di ridurre le emissioni nocive e spingere verso una maggiore elettrificazione, in linea con il pacchetto Fit for 55, la strategia climatica dell’Ue che punta a tagliare le emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Tuttavia, l’applicazione di questo sistema comporta un aumento dei costi per i carburanti fossili, con un effetto diretto sulle tasche degli automobilisti privati. I prezzi alla pompa potrebbero subire incrementi significativi, configurando di fatto quella che molti definiscono una nuova tassa sulla benzina. Secondo stime riportate dal Financial Times e citate da Ansa, i proventi derivanti dall’Ets 2 potrebbero raggiungere complessivamente 705 miliardi di euro tra il 2027 e il 2035. Una cifra che mira a finanziare non solo la transizione ecologica ma anche altri impegni economici strategici, tra cui il rimborso dei bond del Recovery Fund e l’incremento delle spese militari europee.

La prospettiva di un aumento generalizzato dei prezzi energetici ha già suscitato preoccupazioni in diversi governi europei. Alcuni Stati membri hanno manifestato la volontà di chiedere un rinvio dell’entrata in vigore del sistema Ets 2, temendo le ripercussioni sull’economia e sul potere d’acquisto delle famiglie. Oltre ai carburanti, infatti, il sistema influenzerà anche il settore del riscaldamento, con un potenziale incremento delle bollette domestiche. In parallelo, l’Ue ha già previsto un sistema di sanzioni per i produttori che non rispettano i limiti di emissione, rafforzando la pressione sul tessuto industriale e commerciale.

Per l’Italia, questo significa l’esigenza di un rapido adattamento, incrementando le politiche di incentivazione per i veicoli elettrici e applicando misure fiscali più stringenti per chi inquina. L’attuale scenario di crisi energetica e finanziaria spinge la Commissione europea a esplorare varie opzioni per sostenere il bilancio comunitario. L’Ets 2 rappresenta la soluzione più concreta, ma non l’unica. Tra le alternative allo studio vi sono nuove imposte sul digitale, che potrebbero coinvolgere grandi piattaforme e multinazionali del web, così come tasse su alimenti lavorati, come la sugar tax e la salt tax, mirate a ridurre il consumo di zuccheri e sale con effetti benefici sulla salute pubblica.

Non mancano proposte per aumentare la tassazione su tabacco e altre sostanze nocive, oltre a potenziali imposte sui visti turistici per i viaggiatori provenienti da Paesi extra-Ue. Questi strumenti potrebbero affiancare o sostituire in parte la pressione fiscale derivante dal sistema Ets 2. La situazione rimane in evoluzione e il 2027, anno previsto per l’entrata in vigore del sistema, appare ancora lontano per individuare una soluzione definitiva. Nel frattempo, sarà fondamentale monitorare le prossime decisioni della Commissione europea, che potrebbero arrivare nella seconda metà del 2025, per definire con maggiore chiarezza le modalità di applicazione della nuova tassazione e le eventuali compensazioni per i cittadini più vulnerabili.