Arrivano i bonus spesa famiglie: come richiederli più di una volta

Tra i vari bonus spesa attivi in Italia per le famiglie c’è anche un aiuto speciale, utilissimo per il risparmio ma non solo.

Le famiglie in difficoltà economica possono sfruttare diversi bonus spesa. Si va dalla Carta risparmio alla social card Dedicata a Te. Ma ci sono anche altri bonus più specifici, assai utili in termini di risparmio attivo sui costi degli acquisti ordinari ma anche importanti per promuovere un tipo di consumo più etico e responsabile. L’iniziativa è diffusa in tutto il territorio nazionale e offre molteplici vantaggi.

Nel 2024, la carta risparmio spesa principale nel nostro Paese è la Carta solidale per acquisti, destinata alle famiglie con redditi non superiori a 15.000 euro. Si tratta di una card che permette di ottenere sconti su beni alimentari di base. Con la Carta Acquisti, gli anziani con anziani sopra i sessantacinque anni e le famiglie con bambini sotto i tre anni possono invece sfruttare una prepagata che viene caricata ogni due mesi con 80 euro.

I fondi sono utilizzabili per spese alimentari e sanitarie, ma anche per pagare le bollette della luce e del gas. La card Dedicata a te vale un contributo pari a 460 euro per le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, Il sussidio per la spesa è spendibile in beni alimentari e carburante.

L’iniziativa del Coripet: il bonus spesa per le famiglie che parte dal riciclo

Al di là di questi bonus principali, esiste un altro aiuto pensato per la spesa delle famiglie che si caratterizza anche come promozione al consumo consapevole della plastica e al riciclo. La misura punta a offrire occasioni di risparmio ai consumatori sotto forma di azione anti-spreco.

Si tratta di incentivare i cittadini a compiere in modo corretto la raccolta differenziata: consegnando le bottiglie di plastica, il consumatore riceve in cambio dei buoni spesa. Il tutto sfruttando delle macchinette installate in tutto il territorio nazionale. Le bottiglie finiscono quindi nella macchina, convenzionata con punti vendita come supermercati e locali, e in cambio si ritira un buono spesa da spendere in loco.

Il meccanismo è stato pensato e sviluppato dal Coripet, il Consorzio riciclo PET. Esiste anche un’app attraverso cui i consumatori possono aderire alla campagna Bottle to bottle e accumulare maggiori punti da caricare sulla card. Con la scheda sarà poi possibile ottenere buoni spesa. E senza limiti.

A oggi ci sono più di cinquecento punti vendita convenzionati con macchinette eco-compattatrici in grado di raccogliere bottiglie di plastica. I buoni spesa si possono spendere in tanti diversi supermercati, e in diverse Regioni italiane. Si va dalla Esselunga in Lombardia fino a Euroesse in Campania. L’app di Coripet si può invece scaricare da Google Play, per tutti i dispositivi Android, e da Apple Store, per i dispositivi Apple.

Le bottiglie di plastica da riciclare sono quelle con il logo PET. La sigla indica che il materiale utilizzato è polietilene tereftalato: plastica leggera e resistente, e facilmente riciclabile. Le bottigliette vanno archiviate vuote, non schiacciate, con tappo (che ormai, per legge, deve essere attaccato al resto della bottiglia), etichetta e codice a barra leggibili.

Ogni dieci bottigliette si ottengono 10 centesimi. Poi, i vari supermercati possono anche offrire promozioni diverse. Per esempio, a Udine, con dieci bottiglie si ottiene un euro di sconto sulla spesa. La lista dei supermercati aderenti è consultabile sul sito del Coripet.