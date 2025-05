Un nuovo bonus a sostegno delle famiglie italiane, che potranno presto richiederlo per ammortizzare le spese più importanti.

Un bonus dedicato ai bisogno delle famiglie italiane, che potranno così tirare un primo sospiro di sollievo e alleggerire la pressione fiscale sui propri risparmi. Si tratta di un aiuto mirato per tutte quelle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, soprattutto se in casa ci sono dei bambini.

Oltre alle spese essenziali, infatti, molte famiglie si trovano a dover scegliere tra pagare le bollette o dare ai proprio figli ciò di cui hanno bisogno. Ma grazie a questo nuovo bonus molti potranno permettersi entrambe le cose, perché anche i più piccoli meritano un futuro.

Il nuovo Bonus Famiglie 2025, come funziona

Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2025, spicca un’iniziativa pensata per le famiglie in difficoltà, il Bonus Famiglie da 500 euro. Un contributo destinato specificamente ai nuclei con figli tra 6 e 14 anni e un ISEE inferiore a 15.000 euro.

L’obiettivo è quello di sostenere le spese legate ad attività educative e ricreative per dare ai bambini la possibilità di esplorare il mondo. Il bonus si inserisce nel progetto “Fondo Dote Famiglia” e mira a incentivare l’inclusione sociale dei minori, permettendogli di fare tutte quelle esperienze necessarie.

I fondi a disposizione ammontano a 30 milioni di euro, che saranno distribuiti in base al numero di richieste totali e alla disponibilità residua. Il contributo potrà coprire interamente o parzialmente attività parecchio varie, come sport, musica, laboratori artistici o corsi di lingua, per dare anche una scelta.

Potranno accedere al bonus solo le famiglie residenti in Italia, con figli a carico nella fascia d’età indicata e in possesso di un ISEE valido. Il sostegno dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro, una cifra che in molti casi permetterebbe anche di acquistare abbonamenti annuali per eventuali corsi.

Non è escluso però, che in caso di richieste elevate, l’importo assegnato a ciascun beneficiario possa scendere a una cifra inferiore ai 500 euro. Nonostante resta un sostegno prezioso per tutte quelle famiglie che cercano di dare ai propri figli una prospettiva più ampia sul mondo e sul proprio futuro.

Tra le spese ammissibili rientrano le iscrizioni a corsi sportivi, musicali o artistici, ma anche le attività promosse da enti accreditati. Ovviamente, ogni acquisto dovrà essere documentato con ricevute o fatture fiscali, per assicurare il corretto utilizzo del bonus e quindi per poter ricevere il sostegno economico.

La domanda per richiederlo non è ancora attiva, si attende il cosiddetto decreto attuativo, previsto entro i prossimi mesi del 2025. Una volta pubblicato ne stabilirà le modalità operative e le richieste andranno inoltrate in via telematica, allegando i documenti fiscali e l’attestazione ISEE aggiornata.

Un elemento importante riguarda la compatibilità del bonus con altre misure già attive, sarà possibile cumularlo con l’Assegno Unico Universale, il Bonus Cultura e le agevolazioni scolastiche locali. Un’opportunità per amplificare di molto l’impatto positivo sulle economie familiari più fragili e consentire l’accesso a tutte quelle esperienze formative che di solito vengono ignorate.