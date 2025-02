Se sei curioso di scoprire quali sono le novità sull’assegno di inclusione sei nel posto giusto: ecco i dettagli che ti cambiano la vita

I nostri lettori sempre ben informati su quello che accade nella società moderna, ci hanno chiesto di approfondire alcuni discorsi e temi inerenti sia all’economia in generale che ad alcuni specifici che riguardano principalmente il Bonus di inclusione: andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta e quali sono le novità che riguarderanno proprio il mese di Febbraio 2025.

Per molte famiglie in difficoltà, il Governo Meloni ha pensato bene di aiutare con un sostegno economico che non è affatto indifferente e che potrebbe migliorare la vita di moltissime persone. Tra queste vi è proprio l’Assegno di inclusione, che è un valido supporto per moltissime persone nella società moderna e in questo momento storico dove la guerra tra Russia e Ucraina ha creato molti danni anche nel rincaro dei prezzi.

Con il mese di Febbraio però, a riguardo arrivano notevoli aggiornamenti che coinvolgeranno molti percettori tra cui nuovi pagamenti, ricalcoli legati all’ISEE 2025, variazioni degli importi e altre novità che possono essere davvero incredibili.

Nel corso del prossimo paragrafo, le andremo ad esaminare meglio: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Assegno di inclusione, tutte le novità 2025: ecco i dettagli

Circa il tema dell’Assegno di inclusione, proprio a Febbraio 2025, molti percettori si ritroveranno a ricevere una doppia ricarica per via degli arretrati di gennaio, mentre gli altri troveranno gli importi modificati proprio per via delle nuove soglie di reddito familiare. L’INPS, inoltre, aggiornerà automaticamente le condizioni dei nuclei familiari, permettendo di ottenere importi maggiori.

L’INPS ha stabilito due momenti salienti per l’erogazione dell’Assegno di inclusione:

15 febbraio 2025: anticipo della ricarica di metà mese per chi attende gli arretrati del mese di Gennaio;

I pagamenti potrebbero arrivare nella fascia tra il 14 Febbraio e il 26 Febbraio 2025 garantendo una maggiore tempestività delle domande e dell’erogazione degli importi.

Se non avete ricevuto gli importi nel mese di febbraio, allora il 15 febbraio 2025 arriverà l’arretrato di gennaio mentre il 27 febbraio 2025 sarà accreditata la mensilità regolare di febbraio. Inoltre anche per la ricarica alla carta potrebbe subire un anticipo dei mesi scritto nel paragrafo precedente.