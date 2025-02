L’INPS ha ufficializzato gli aggiornamenti per l’Assegno Unico Universale (AUU) nel 2025. Gli importi e le soglie ISEE sono stati adeguati in base alla variazione del costo della vita, registrata dall’ISTAT al +0,8%. Scopriamo cosa cambia e quali sono le novità principali.

Cos’è l’Assegno Unico?

L’Assegno Unico è un sostegno economico rivolto alle famiglie con figli a carico. La misura è stata introdotta per semplificare i precedenti aiuti, come l’Assegno al Nucleo Familiare e il Bonus Bebè. Il suo importo varia in base all’ISEE, al numero di figli e alla presenza di eventuali disabilità. Erogato mensilmente, il beneficio può aumentare in presenza di condizioni particolari, come famiglie numerose, madri giovani e figli con disabilità.

I nuovi importi

Dal 1° gennaio 2025, gli importi e le soglie ISEE sono stati ricalcolati. Ecco alcuni esempi:

ISEE fino a 17.227,33€: 201€ (contro i 199,4€ del 2024)

ISEE tra 18.835,23€ e 18.950,07€: 192,4€ (rispetto ai 190,2€ del 2024)

ISEE tra 25.037,07€ e 25.151,91€: 161,4€ (contro i 158,9€ del 2024)

ISEE oltre 45.939,56€: 57,5€ (rispetto ai 57€ del 2024)

Maggiorazioni e bonus extra

Oltre agli importi base, restano in vigore alcune maggiorazioni:

Maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio 2025) per famiglie con ISEE sotto i 25.000€ che hanno percepito l’ANF nel 2021.

Figli sotto 1 anno: aumento del 50% dell’AUU fino al primo compleanno.

Famiglie con almeno 3 figli e ISEE sotto 45.939,56€: incremento del 50% per figli tra 1 e 3 anni.

Nuclei con almeno 4 figli: maggiorazione fissa di 150€.

Quando scattano gli aumenti?

Gli importi aggiornati saranno erogati da febbraio 2025. Gli adeguamenti di gennaio 2025 verranno corrisposti da marzo 2025.

ISEE e scadenze: cosa fare per ricevere l’importo corretto

Per il 2025, chi ha già presentato domanda di AUU non deve ripresentarla, salvo revoche o respingimenti. Tuttavia, è necessaria una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per aggiornare l’ISEE. Senza un ISEE aggiornato, l’importo sarà calcolato ai minimi dal marzo 2025. Chi presenta la DSU entro il 30 giugno 2025 riceverà gli arretrati.