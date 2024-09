Assicurazione auto: finalmente non devi più pagare se sei in difficoltà

I soggetti in stato di difficoltà possono aver diritto a delle agevolazioni sul costo dell’assicurazione auto: come pagare meno.

Le sparute e limitate possibilità per poter risparmiare sui costi dell’assicurazione RC auto in situazioni di difficoltà economica sono più o meno note: chi non riesce a corrispondere l’importo dell’assicurazione può per esempio comunicare la sospensione della polizza alla propria compagnia assicurativa. Si può fare tramite mail, fax o raccomandata. Inoltre, esiste il periodo di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza della polizza durante il quale si è ancora coperto.

Alcune compagnie assicurative (ormai poche, in realtà) offrono un’altra opzione interessante. Si tratta della possibilità di poter pagare solo metà della franchigia in caso di sinistro, per ottenere così un costo complessivo della polizza leggermente più basso. Ci sono poi le agevolazioni per anziani: gli over 65 possono usufruire di uno sconto del 15% sull’assicurazione auto. I parenti del titolare anziano della polizza possono godere di una riduzione del 10% circa.

Alcune compagnie assicurative offrono inoltre sconti fino al 30% sul premio per le persone con disabilità, comprese le garanzie accessorie. Ciò vale anche per i soggetti tutelati dalla legge 104. La norma, che prevede numerose agevolazioni a supporto delle persone disabili e dei loro familiari, non include in realtà specifiche disposizioni per le polizze assicurative delle vetture.

In pratica, quindi, per i disabili non è possibile richiedere agevolazioni per l’RC Auto obbligatoria o per coprire le garanzie accessorie facoltative. Nessuno sconto sull’assicurazione, quindi? Proprio così: mancano disposizioni specifiche relative alla legge 104. Tuttavia, ci sono alcune compagnie assicurative che offrono condizioni speciali per le polizze auto destinate ai disabili.

Difficoltà fisiche e disabilità: così si risparmia sul costo dell’assicurazione

Per capire come approfittare di queste possibilità di risparmio bisogna innanzitutto individuare le compagnie che hanno stipulato accordi con l’ANDI, l’associazione nazionale disabili italiani, per introdurre aiuti ad hoc. Sul web è facile trovare tante compagnie assicurative che permettono di risparmiare sulla polizza auto. Di solito ci si orienta sulle offerte disponibili sono online.

Per i disabili, le compagnie che operano solo sul web non sono però referenti adatti. Le compagnie virtuali permettono sì di ricercare RC auto economiche, con sconti del 10% o del 20%, ma offrono scarse garanzie per i disabili. Bisogna quindi rivolgersi al mercato delle compagnie tradizionali. Quelle che affronto un vero sconto sull’assicurazione auto ai disabili secondo la Legge 104 sono fondamentalmente tre. E cioè Allianz, Cattolica e UnipolSai.

Soltanto queste tre compagnie hanno infatti stipulato una convenzione con l’ANDI. Ma gli sconti effettivi variano a seconda della compagnia e del grado di disabilità. Allianz, per esempio, offre la garanzia di assistenza per veicoli adattati alla guida da parte di disabili e per vetture adibite al trasporto di persone con disabilità secondo la Legge 104. Tutto qui.

Cattolica applica ai soggetti tutelati dall 104 un vero e proprio sconto del 15% sull’RC Auto e sulla Kasko. Il risparmio sale al 30% per le polizze contro furto e incendio. Inoltre, Cattolica offre un’interessante clausola di assistenza, che garantisce un sopporto materiale all’assicurato anche situazioni “ordinarie”, come gomme forate o l’installazione delle catene da neve.

Anche UnipolSai offre uno sconto del 30% per le assicurazioni contro furti, incendi e infortuni del conducente. Soltanto i soci ANDI possono beneficiare di uno sconto del 6% sull’RC Auto e poi risparmiare il 15% su altre polizze accessorie.