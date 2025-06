Doppietta McLaren in Formula 1: primo Piastri, secondo Norris. Dominio assoluto. Sul podio anche Leclerc (terzo) ma investigato per un contatto con Max, Hamilton settimo. La scuderia britannica, diretta dall’italiano Andrea Stella, ha dato l’ennesima prova di forza. Piastri ha collezionato la settima vittoria in carriera, la quinta quest’anno eguagliando Arnoux e Pablo Montoya. Il Mondiale torna in Canada il 15 giugno

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila tutta McLaren: Oscar Piastri in pole position per la quarta volta grazie al tempo di 1.11.546 davanti al compagno di squadra Lando Norris. Seconda con Verstappen e Russell davanti ad Hamilton e Kimi Antonelli. Quarta fila con Leclerc e l’Alpine-Renault di Gasly. Quinta fila con Hadjar e l’Aston Martin di Alonso. Sesta fila con Albon (Williams) e Bortoleto (Sauber-Ferrari). Ultime quattro file: Lawson (13), Stroll (14) assente giustificato (mano dolorante), Bearman (15), Hulkenberg ((16), Ocon (17), Sainz (18), Colapinto (19), Tsunoda. (20). Una prova di forza di Piastri che a Barcellona ha la voglia di riscattare un paio di weekend non proprio eccezionali tra Imola (dove comunque ha fatto la pole) e Montecarlo. Quanto alle Ferrari, pur non toccando le vette di delusione del weekend di Imola, si confermano la quarta forza in pista tra nuove regole e vecchi problemi.

CIRCUITO FIORE ALL’OCCHIELLO DI BARCELLONA

Anello completo inaugurato in vista dei Giochi Olimpici del 1992. E’ lungo 4,657 km, ha 16 curve e i piloti dovranno fare 66 giri, pari a 307,236 km. Qui nel 2023 Verstappen ha fatto il giro record (1’16”330) e qui ha vinto l’anno scorso, secondo Norris, terzo Hamilton. Ci tiene a ripetersi. Tutto in salita per la Ferrari; Leclerc è partito settimo. Più soddisfatto Hamilton soprattutto per l’evoluzione della vettura vista sabato. Prima del semaforo verde una simpatica esibizione di chitarristi.

FORMULA 1, LA GARA

Partenza ufficiale alle 15.03, record di pubblico, sole, temperatura ideale. Verstappen subito alle spalle di Piastri. Ritmo indiavolato. Buon avvio delle Ferrari. Primi 10 giri, situazione immutata; Piastri, al comando, con un margine di quasi 4 secondi sulla Red Bull dell’olandese che ha ceduto a Norris il secondo posto. Al 20esimo giro comandano le McLaren. Pit stop e gomme medie per Leclerc. Le McLaren devono ancora fermarsi. A metà gara le McLaren sono sempre in c testa tallonate da Verstappen, . Seguono Leclerc, Hamilton. Seguono Russell e Antonelli. Ultimi 20 giri. Piastri e Norris guidano le danze.

FINALE THRILLING

Tutti con le gomme rosse. Comincia la battaglia per il podio. Duello in casa McLaren. Verstappen cerca di mettere pressione. Ultimi 10 giri,out Antonelli . Entra la Safety Car,esce a sei giri dalla fine. Leclerc balza al terzo posto, sorpassato Verstappen. Piastri vince il Gp di Spagna davanti a Norris distaccato da 2”471 su Norris, terzo Leclerc a 7”984. Completano la top 10 Russel, Verstappen, Hulkenberg, Hamilton, Hadjar, Gasly e Alonso. Furioso Verstappen ( penalizzato) per il contatto con Russell e’ retrocesso in decima posizione, il Tulipano ha perso in un solo colpo 24 punti da Piastri. Bruttissimo colpo per il mondiale.

CLASSIFICA GENERALE DELLA FORMULA 1

1. Oscar Piastri, 161 punti 2. Norris, 158 3. Verstappen, 136 4.Russel, 99 5. Leclerc, 79.

6. Hamilton 63 7. Antonelli 48 .