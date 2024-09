Donne d’impresa, Emanuela Biffoli, Firenze, pioniera dell’e-commerce di prodotti di bellezza e moda, un’entusiasta della IA.

All’avanguardia e figlia d’arte: Emanuela Biffoli fin da bambina ha respirato profumi e “belletti”, dal momento che i genitori lavoravano in una fabbrica di profumi, prima di intraprendere la fortunata avventura di mettersi in proprio.

Ed è una grande sostenitrice dell’Innovazione tecnologica. Dice che il futuro dovrà sicuramente tenere conto dell’Intelligenza Artificiale, che comunque – lei crede – ci darà importanti riscontri già da subito. In Italia, con la sua produzione, ha avuto ed ha un discreto successo. In Europa, però, ancora di più. In particolare la presenza dei suoi prodotti è fortissima in Spagna, in Grecia, in Germania ed in Svizzera.

I suoi goods che primeggiano on line hanno, infatti, un ottimo rapporto qualità/prezzo e sono super cool. Per questo da sempre sono gettonatissimi da tutti i clienti, e con ogni genere di portafoglio. Per gli U.S.A. – dice – stiamo studiando però anche dei prodotti “ad hoc”, che presentano una qualità particolare e quindi anche un prezzo superiore.

Donne d’impresa: o manager o pilota

Se le chiediamo quale sarebbe stata la sua vera vocazione di lavoro e di vita, se non fosse diventata un’imprenditrice di successo, ci risponde con un sorriso – ma decisa “Sicuramente avrei fatto il pilota di linea per voli intercontinentali (aviatore) perché questa è la mia passione più vera!”. Le abbiamo chiesto:

Emanuela Biffoli Firenze e l’Intelligenza Artificiale. Quale futuro per la sua azienda?

L’intelligenza artificiale rappresenta sicuramente il futuro per la mia azienda. Potrà aiutarci ad ottimizzare i processi interni, migliorare l’efficienza e offrire esperienze personalizzate ai nostri clienti. Inoltre, potrebbe essere impiegata per analizzare i dati dei clienti e personalizzare ulteriormente l’esperienza di acquisto. Per quanto riguarda il futuro della mia azienda in relazione all’Intelligenza Artificiale, credo che ci siano molte potenzialità ancora da esplorare. È importante per noi rimanere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie e sfruttare al massimo le opportunità che l’Intelligenza Artificiale può offrire per farci crescere e innovare.

Una pioniera “dell’on line market”, grazie al suo brand in continua evoluzione: fatto di ricerca, creatività e stile. Come e perché ha intuito le potenzialità di questo mercato per la sua azienda?

Ho intuito le potenzialità del mercato online per la mia azienda fin dall’inizio perché ho sempre creduto che il digitale avrebbe rivoluzionato il settore della moda e degli accessori. Grazie alla ricerca costante, alla creatività e allo stile del nostro brand siamo riusciti, infatti, a distinguerci e a conquistare una clientela sempre più vasta e fedele in Italia e nel mondo.

Quale sarà il futuro di Emanuela Biffoli Firenze? Resterà un’impresa di famiglia?

Il futuro della mia azienda sarà sicuramente luminoso, continueremo a crescere e ad innovarci per restare al passo con le tendenze del mercato. Voglio che la mia azienda rimanga un’impresa di famiglia, mantenendo un legame stretto con le mie figlie e trasmettendo loro i valori e la passione che mi hanno portato al successo. Sono orgogliosa di poter contare sulla collaborazione delle mie figlie, che condividono la mia passione per il settore della moda e della bellezza. Insieme, speriamo di poter continuare a portare avanti il nostro marchio e di espandere il nostro business in modo sostenibile e nel tempo.

Nei suoi sogni ancora da realizzare, oltre al brevetto di pilota, c’è anche qualcosa d’altro?

Oltre al sogno di ottenere il brevetto di pilota, ho ancora molti altri sogni da realizzare. Per esempio, quello di poter lanciare nuove collezioni di accessori che rispecchino le ultime tendenze della moda e che possano conquistare il cuore delle fashioniste di tutto il mondo. Mi piacerebbe anche ampliare la mia presenza sul mercato internazionale, aprendo nuovi store e collaborando con partner prestigiosi. Inoltre, nutro il desiderio di creare una Fondazione che sostenga progetti dedicati alle donne e alla loro emancipazione sociale ed economica. Sono pronta ad affrontare le sfide che il futuro potrà portare, sapendo di poter contare sul sostegno della mia famiglia e della mia squadra.

E sulla “parità di genere” in Italia?

Sulla parità di genere in Italia, ritengo che sia ancora una sfida da affrontare. Nonostante siano stati fatti passi avanti negli ultimi anni per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne, è necessario continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e adottare politiche che favoriscano la parità di opportunità nel mondo del lavoro e nella società in generale.

Come imprenditrice, ho dovuto lottare per farmi strada e sono convinta che le donne possono raggiungere qualsiasi obiettivo con determinazione e talento. Infatti cerco di fare la mia parte offrendo opportunità di crescita e di sviluppo professionale alle donne che lavorano per la mia azienda e promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità.

Spero che in futuro si possa raggiungere una maggiore equità di genere e che le donne possano essere pienamente riconosciute per il loro talento e il loro contributo alla società.

Sito ufficiale di Emanuela Biffoli