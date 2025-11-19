La catena di ipermercati si è davvero superata, tantissimi prodotti a prezzi stracciati, è tempo di fare shopping

Da Lidl il Natale è senza ombra di dubbio arrivato in anticipo e lo dimostra l’ultimo volantino che ha delle offerte che lasciano senza parole. Prodotti che renderanno felici tutti, adulti e piccini, nessuno resterà deluso dal ventaglio di promozioni che iniziano proprio oggi.

Se ci si vuole anticipare con i regali, questo è il momento giusto per farlo, ma anche se si desiderava fare un particolare regalo al proprio bimbo da tempo, è molto probabile che sia disponibile a un prezzo scontato in uno dei negozi Lidl. Insomma, vale davvero la pena andarsi a fare un giro e comprare risparmiando una vera fortuna.

Offerte Lidl di Natale, tantissimi prodotti a prezzi stracciati

Il volantino di Lidl già attivo dal 17 novembre presenta una serie di giocattoli che renderanno felici non solo i bambini, ma anche gli adulti che potranno fare acquisti in anticipo e risparmiare davvero una montagna di soldi. Si parte dalla aspirapolvere per bambini Dyson, che praticamente – come si vede dalla foto – è identica al modello normale, soltanto in dimensioni ridotte.

Uno dei giochi più in voga tra le bambine, disponibile da Lidl al prezzo di 24,99 euro, la chicca di questo prodotto – da non sottovalutare – è il fatto che apiri davvero. Questo vuol dire che quando i bambini giocheranno, aiuteranno nel loro piccolo anche a pulire casa. Ma i giochi in offerta da Lidl non sono finiti qui, c’è il tenerissimo orsetto Bear rosa al prezzo di 19.99 euro.

Tra i giocattoli destinati ai bambini ci sono le costruzioni lego Marvel, Superman, Batman, Ironman e Spider Man a soli 12.99 euro. Se invece si preferiscono le macchine, c’è anche la pista da gioco Hot Weels a soli 29.99 euro. Il volantino non è finito qui, ci sono i puzzle di tutti i personaggi che i più piccoli amano – da Frozen a Pokemon – a soli 7,99 euro, anche questo è uno dei regali preferiti da mettere sotto l’albero.

Non mancano giochi d’apprendimento come la sveglia didattica a 6.99 euro o il gioco di carte a 4.99 euro. Insomma la scelta di giocattoli da Lidl è davvero già vastissima, la catena di ipermercati sa bene come rendere felice i suoi clienti e così ha deciso di anticipare il Natale, questo è senza ombra di dubbio il momento ideale per fare acquisti.