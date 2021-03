Penny Market, oltre 100 assunzioni e stage: le figure ricercate, come inviare la candidatura

I supermercati Penny Market offrono oltre 100 assunzioni e stage per le seguenti mansioni.

Penny Market assume, le figure ricercate

Addetti alla Vendita, che dovranno supportare la clientela, rifornire i banchi, esporre la merce sugli scaffali, tenere pulito e in ordine il negozio e occuparsi di tutte le attività di cassa; Assistenti al Direttore di Negozio, che dovranno supportare il direttore nel coordinamento degli addetti alla vendita, relazionarsi con la clientela, occuparsi di tutte le attività e della chiusura della cassa, gestire ed esporre la merce nei punti vendita, gestire gli ordini della merce e tenere pulito il negozio; Specialisti per vari reparti, che dovranno sanificare il reparto e le attrezzature di lavoro, controllare le anomalie qualitative e quantitative, allestire il banco in area vendita, supportare la clientela e i colleghi nelle attività di cassa e rifornire gli scaffali. Tutti dovranno avere spirito di squadra, voglia di fare, ottime capacità organizzative, proattività, forte motivazione al lavoro per obiettivi, predisposizione al contatto con il pubblico etc.

Stage da Penny Market

Gli Stage riguardano gli Addetti alla Vendita, i quali saranno inizialmente inseriti in stage di 6 mesi e affiancati da personale esperto e dovranno relazionarsi con i clienti e approfondire attività e responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Le figure che vogliono partecipare agli stage devono avere passione per la Grande Distribuzione, determinazione, propositività e voglia di crescere.

Per verificare le altre figure ricercate e per inviare la candidatura… continua a leggere.