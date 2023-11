Black friday: quando è, come funziona e quanto dura: la mini guida

Venerdì 24 novembre 2023. Se sei arrivato a questo pezzo scrivendo su Google “quando ci sarà il Black Friday?” beh allora iniziamo subito con la risposta secca: ci sarà venerdì prossimo, venerdì 24 novembre anno del signore 2023. E fin qui, ci siamo.

Come funziona il Black friday?

Ma come funziona? In che cosa consiste? Queste sono domande che di solito fa soprattutto chi è un po’ meno pratico con Internet, i social e attrezzatura tecnologica varia. Il Black friday, tradizione di importazione statunitense, è il venerdì in cui si vende un po’ di tutto a prezzi scontati.

A dire il vero però la data è un po’ variabile a seconda del negozio. La data, almeno ufficialmente, almeno negli Stati Uniti, è il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento. In Italia però, non esistendo una regolamentazione come per i saldi, ognuno fa un po’ come vuole.

Amazon, per fare l’esempio del sito forse più in voga per gli acquisti online, sconterà cose per dieci giorni. Si parte alla mezzanotte di venerdì 17 novembre e si finirà al termine del Cyber Monday di lunedì 27 novembre. Perché si chiami Cyber Monday, beh, chiedetelo ai vari esperti di marketing.

Cosa succederà quindi? Succederà e anzi già sta succedendo che negozi e, soprattutto, i vari siti di e-commerce in questi e nei prossimi giorni vi prometteranno degli sconti “incredibili” e “mai visti”, occasioni “da non perdere assolutamente”. Insomma un po’ quel che avviene con i saldi.

Il consiglio è quello di prestare la solita attenzione: c’è il rischio di comprare cose con l’idea che siano scontate davvero tanto quando in realtà è stato semplicemente gonfiato soltanto il prezzo di partenza. Quindi: occhio ai prezzi. Esistono delle app, per esempio, in grado di tracciare i prezzi. Altre app aggregano offerte e volantini. Insomma, cercate di non farvi troppo illudere da prezzi barrati e slogan forse anche già troppo visti.