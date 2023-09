Black Friday 2023: Quando si Svolge e Perché Dovresti Approfittarne?

Il Black Friday è una festività commerciale ormai diffusa in molti paesi, anche se ha avuto origine negli Stati Uniti d’America. A differenza di molte altre festività, il Venerdì Nero (questa è la traduzione italiana dell’espressione inglese) non è fissato in una data precisa, ma dipende dalla celebrazione della festa più amata dagli statunitensi, il Thanksgiving Day, o Giorno del Ringraziamento, che è normalmente celebrato l’ultimo giovedì del mese di Novembre (quest’anno, nello specifico, cadrà il 23 Novembre, collocando quindi il Black Friday 2023 il 24 Novembre). Tuttavia, prima di entrare nei dettagli, vediamo un po’ di storia legata a questa giornata.

Il Giorno del Ringraziamento è una festa nazionale statunitense dalle antiche origini, concepita per esprimere gratitudine per ciò che si ha, in particolare per le benedizioni e il raccolto dell’anno precedente. Si celebra annualmente il quarto giovedì del mese di novembre. Dal 1952, negli USA, il venerdì successivo al Thanksgiving Day è dedicato al Black Friday, un giorno che di fatto segna l’inizio ufficiale degli acquisti della stagione natalizia. Negli ultimi anni, questa ricorrenza non ufficiale si è diffusa in molte altre parti del mondo, inclusa l’Italia.

Black Friday e Cyber Monday: Qual è la Differenza?

Il grande successo del Black Friday ha dato vita ad altre ricorrenze simili, tra cui il noto Cyber Monday (espressione che potremmo tradurre come “lunedì cibernetico,” coniata nel 2005). Questo evento si riferisce al lunedì successivo al Giorno del Ringraziamento e, dal punto di vista del marketing, segue pressoché la stessa logica del venerdì precedente, anche se è principalmente focalizzato sugli acquisti online.

Perché Dovresti Approfittare del Venerdì Nero?

Qual è la peculiarità che contraddistingue il Black Friday a livello commerciale e ne ha decretato il grande successo non solo negli USA, ma anche in Italia e in molti altri paesi? Certamente il fatto che molte aziende, dalle piccole botteghe artigianali alle grandi catene commerciali, lanciano in questo giorno una serie di promozioni, offerte lampo e sconti particolarmente interessanti su gran parte dei prodotti presenti nel loro catalogo. In questo modo, il Black Friday offre l’opportunità di effettuare acquisti convenienti, anche di prodotti solitamente costosi, soprattutto quelli di natura tecnologica e di ultima generazione, come iPad, smart TV, iPhone, smartwatch, elettrodomestici essenziali come lavatrici, asciugatrici, aspirapolvere, frigoriferi, e molto altro ancora.

Spesso può verificarsi la necessità di acquisire un elettrodomestico specifico, un notebook di ultima generazione o persino un moderno smartphone. Tuttavia, molte volte ci si trova costretti a rinunciare a soddisfare tali esigenze a causa del prezzo ritenuto eccessivamente elevato di questi prodotti.

In questo contesto, il Black Friday si presenta come un’opportunità unica per coloro che desiderano gestire in modo efficiente il proprio budget. Questa giornata di sconti veramente convenienti rappresenta una vera e propria oasi per gli acquirenti consapevoli, offrendo loro la possibilità di accedere a elettrodomestici tanto desiderati, notebook di alta qualità o numerosi degli ultimi modelli di smartphone a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai valori di mercato standard. Durante il Black Friday, i consumatori possono sfruttare appieno la loro capacità di fare scelte ponderate, consentendo loro di soddisfare le loro esigenze e desideri senza gravare eccessivamente sulle loro risorse finanziarie.