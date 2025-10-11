Risparmiare con le bollette è davvero possibile? Scopriamo come fare ed evitare di svuotare troppo facilmente il nostro portafoglio.

Quando parliamo di bollette, facciamo riferimento a pagamenti che non possiamo evitare di effettuare. Piaccia o non piaccia, infatti, sono a dir poco fondamentali. Ciò sta a significare che vanno portati a termine, perché in caso contrario possiamo ritrovarci a dover pagare non poche conseguenze dal punto di vista economico e finanziario.

Tuttavia, per quanto rispettare il costo di ogni canone che decidiamo di portare avanti sia importante, è anche vero che certe bollette hanno raggiunto da tempo cifre veramnete considerevoli.

C’è un modo, allora, per pagare un po’ meno? A quanto pare sì, e abbiamo deciso di parlarne all’interno di questo articolo. Cerchiamo di capire come fare, approfondendo quella che è una questione davvero seria e che sostanzialmente può riguardare qualsiasi contribuente italiano: tutti i dettagli.

Bollette, come risparmiare quasi 300 euro: i dettagli

Come risparmiare quasi 300 euro in bollette? Adesso non è possibile, ma entro la fine del 2026 si potrà fare. ARERA, che è l’autorità di regolazione per energia, sta definendo una norma che permetterà a tutti quanti di cambiare fornitore di luce e gas in sole 24 ore, il che trasformerà le abitudini di milioni di clienti. Anche perché il passaggio da un operatore all’altro, allo stato attuale delle cose, dura la bellezza di 45 giorni.

In questo modo, il cambio di fornitore verrebbe completato in un arco temporale decisamente inferiore rispetto al passato. Ma perché? Per rendere il mercato più competitivo e trasparente, donando ai clienti tempi di risposta pressoché immediati. Questo cambiamento, secondo gli esperti, potrebbe scatenare una possibile riduzione delle bollette del 10 o del 15%, quindi stiamo parlando di un risparmio medio annuo di circa 230 euro a famiglia.

Un dato importante, considerando che i pagamenti sono aumentati sempre più nel corso del tempo e degli anni. Ci potrebbe dunque essere una riduzione complessiva evidente e considerevole dei ricavi per le aziende che operano all’interno del settore dell’energia, tant’è vero che sarebbero stimati fino a sette miliardi di euro di fatturato a rischio, o che potrebbero comunque essere ricollocati tra vari operatori. Se magari non si tratta di una notizia che fa brillare gli occhi alle imprese, certamente tale manovra viene in aiuto delle famiglie, che in questo modo avrebbero l’obbligo di pagare meno le bollette energetiche. Questa cifra non cambierà la vita a nessuno, ma si tratta indubbiamente di un sollievo per vari clienti.