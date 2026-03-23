Arriva lo sconto sulle bollette della luce: parliamo del bonus da 115 euro introdotto dal governo a febbraio 2026 tramite un decreto dedicato. Il contributo spetta alle famiglie che al 21 febbraio risultavano titolari del bonus sociale. In particolare, riguarda i nuclei familiari con Isee inferiore a 9.796 euro (o 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli) e le persone con gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, senza limiti di Isee.

Come funziona e modalità di erogazione

I dettagli sono stati illustrati da Arera, l’autorità che regola il mercato elettrico. Il bonus sarà riconosciuto in automatico a chi gode già del bonus sociale: “I destinatari del provvedimento non dovranno presentare alcuna domanda”. Il contributo sarà inserito direttamente in bolletta, nella prima fattura utile, “con evidenza separata rispetto alle altre voci”, e verrà erogato dal fornitore che serviva il cliente alla data del 21 febbraio. In caso di bolletta inferiore a 115 euro, “il credito sarà contabilizzato nelle bollette successive”. Si tratta di un bonus “una tantum” che si aggiunge al bonus sociale elettrico, già compreso tra 150 e 200 euro a seconda della composizione del nucleo familiare.

Il contributo opzionale per le famiglie fino a 25mila euro

Non è tutto: il decreto prevede anche un altro bonus destinato alle famiglie con Isee fino a 25mila euro che non beneficiano del bonus sociale. Si tratta di un contributo “opzionale”, che “i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai propri clienti domestici”, senza obbligo. Lo sconto sarà calcolato sulla componente Pe (prezzo energia) dei consumi del primo bimestre, con soglie massime di 500 kWh per il primo bimestre e 3.000 kWh nell’anno precedente. L’entità dello sconto dipenderà dalla decisione del fornitore e dai futuri provvedimenti di Arera.