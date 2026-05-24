Nel 2025 l’Italia ha registrato i prezzi all’ingrosso dell’elettricità più elevati dell’Unione europea, pari a 116 euro per MWh, mentre la media Ue era 85 euro/MWh. Lo evidenzia la Commissione europea nel rapporto sui quattro anni di attuazione del piano “REPowerEu”.

Il rapporto

Il documento attribuisce tali livelli alla “dipendenza dell’Italia dal costoso gas naturale” utilizzato nella produzione elettrica. I combustibili fossili hanno coperto il 52,3% della generazione elettrica italiana, mantenendo il ruolo di “tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale” e contribuendo ai prezzi elevati. Il report segnala inoltre che i prezzi day-ahead sono saliti del 12% per via del caro gas e della scarsa produzione rinnovabile. Bruxelles osserva che l’Italia “rimane vulnerabile a forti picchi di prezzo durante le ore di picco della domanda” con differenziali medi pari a 46 euro per MWh, inferiori al 2024 ma ancora superiori alla media Ue di 121 euro/MWh. Per le famiglie i prezzi dell’elettricità sono saliti a 0,329 euro/kWh, quarto valore Ue. Anche il gas è aumentato a 0,124 euro/kWh.

Per l’industria il costo elettrico medio è 203 euro/MWh, sopra la media Ue di 164 euro/MWh, con i costi all’ingrosso pari al “61% del prezzo dell’elettricità industriale” mentre rete carbonio e tasse pesano “10%, 11% e 18%”. Infine la “dipendenza dell’Italia dal gas russo” “è diminuita in modo significativo dal 2021, con volumi importati nel 2025 pari a meno del 3% del fabbisogno nazionale” pari a 1,5 miliardi di metri cubi di Gnl e quantità “trascurabili” di gas via gasdotto. Nel complesso il rapporto sottolinea la persistente esposizione del sistema energetico italiano alla volatilità dei mercati internazionali, nonostante i progressi nella diversificazione delle forniture e la riduzione della dipendenza diretta dalla Russia, indicando la necessità di ulteriori investimenti in rinnovabili, infrastrutture e efficienza per stabilizzare i prezzi nel medio periodo a livello strutturale dell’economia energetica nazionale europea.