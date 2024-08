Bonus 150 euro al mese per due anni: aiuto forte alle famiglie, come ottenerlo

150 euro al mese di bonus, e per due anni: ecco come ottenere il nuovo aiuto per le giovani famiglie finanziato dal PNRR.

Il bonus mira ad affrontare con un’azione concreta una vera e propria emergenza nazionale. Da troppi anni, in Italia, i salari non crescono mentre non si arresta l’impennata del costo della vita. Tantissime famiglie hanno difficoltà a fare la spesa, a gestire le spese delle bollette e del carburante e dell’affitto. Dal punto di vista anagrafico, i più fragili sono i giovani, che spesso non possono contare su lavori fissi e dunque sulla stabilità economica.

I problemi connessi a questo stato di perenne e compromettente precarietà investono tutta la società. Lo spopolamento in molti Comuni nazionali dipende soprattutto da fattori economici: i giovani non riescono a metter su famiglia e ad affrontare un progetto di vita che contempli la nascita di bambini. Con l’invecchiamento della società, crescono i soldi che lo Stato deve investire in previdenza sociale e sanità.

Ecco perché in molte città sono partite importanti iniziative per sostenere l’autonomia residenziale dei giovani e, al contempo, stimolare il mercato degli affitti. Con il progetto “Benvenuti in città” la città lombarda di Mantova ha per esempio deciso di offrire un bonus da 150 euro al mese a tutte le giovani famiglie che hanno bisogno di un contributo per le spese di locazione. Inoltre la città vuole anche offrire un aiuto simile a coloro che decidono di trasferirsi in affitto nel territorio comunale.

Due contributi da 150 euro al mese per due anni per l’affitto

Il bando è stato presentato con orgoglio qualche giorno fa dal sindaco Mattia Palazzi. La giunta comunale parla di un’operazione concreta per risolvere il problema del costo degli affitti. Nel piano si pianifica di attrarre nuovi residenti, in una città in cui sono disponibili molti posti di lavoro, per via della presenza di grandi aziende, come la Adidas e la Nestlè.

Il bonus da 150 euro al mese servirà a contribuire alle spese per l’affitto per due anni per i giovani under 36 già residenti. E per aumentare la popolazione residente si offrono anche incentivi per non residenti che vogliono trasferirsi a Mantova. In questo caso il bando è aperto anche agli over 36, siano essi single, in coppia o con figli. Gli affitti agevolati sono proposti in abitazioni private o alloggi SAS, quindi del servizio abitativo sociale.

I due bonus sono finanziati con 200.000 euro per coprire oltre cento domande, e fino a esaurimento delle risorse. Il primo bonus offerto dal Comune, quello da 150 euro al mese aperto agli over 36, vale per un anno e verrà erogato per affitti da almeno 350 euro. I limiti ISEE sono fino a un tetto di 40.000 euro. Per gli under 36 già residenti in città, il contributo comunale è sempre di 150 euro ma dura per due anni e non c’è un tetto minimo per il canone mensile. L’ISEE deve essere compreso fra i 9.500 e i 40.000 euro.

Il Comune ha poi presentato il bando Abitare Borgochiesanuova proponendo in affitto di una sessantina di immobili a prezzi calmierati. Si tratta di abitazioni di edilizia sociale, di proprietà del Comune, realizzati con i fondi del PNRR. In questo caso i richiedenti devono avere un ISEE tra i 14.000 e i 40.000 euro. I bandi sono presenti sul sito ufficiale del Comune.