Bonus 2025, ecco a chi spettano tutte le agevolazioni e chi può usufruire dei Bonus a disposizione: i dettagli e le curiosità

Moltissimi dei nostri carissimi lettori, sono sempre più curiosi circa i Bonus che il Governo mette a disposizione per favorire la situazione economica di alcuni di loro che, visto la crisi si fa sempre più pericolosa e difficoltosa. In questo articolo, infatti, parleremo di tutti i Bonus e agevolazioni che il Governo mette a disposizione al popolo: siete pronti a scoprirli?

Con l’inizio del 2025, molto spesso si fa affidamento sulle nuove regole proposte dal Governo circa gli aiuti economici di cui molte famiglie hanno necessariamente bisogno. Proprio per questo il Governo Meloni, ha deciso di attuare delle modifiche e di lavorare meglio circa questo problema, suddividendo i Bonus in base alle fasce dell’ISEE.

Se vuoi scoprire quali sono i Bonus a tua disposizione, abbiamo deciso di parlartene proprio nel corso del prossimo paragrafo: ecco i dettagli e le curiosità circa quelli che sono al momento sul mercato e chi ne può davvero usufruirne.

Bonus 2025: ecco quali sono e chi ne può usufruirne

Parlando dei Bonus a disposizione, sicuramente uno da considerare che vi cambia davvero la vostra situazione è quello dedicato proprio alle persone con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Infatti, puoi accedere alla carta dedicata a te, una carta per l’acquisto di beni, abbonamenti ai trasporti pubblici o carburanti. Si tratta di un contributo uno tantum, erogato automaticamente senza necessità di presentare domanda.

Un altro Bonus presente al momento è proprio quello per gli asili nido, cui ti da un rimborso di 3600 euro annui; l’assegno unico, infatti, non influisce sul calcolo ISEE per questo bonus, rendendolo accessibile alle famiglie. Inoltre uno dei benefici è quello di avere in detrazione circa 1000 euro per ogni figlio iscritto alla scuola dell’infanzia, circa 200 euro in più rispetto allo scorso anno.

Un altro bonus importante è quello dedicato alle attività extrascolastiche che ha come scopo il fatto di avvicinare i bimbi dai 6 ai 14 anni allo sport, alle strutture ricettive e a quelle culturali. Le modalità di erogazioni saranno erogate nei prossimi mesi.

Invece, circa gli animali domestici, vi è un bonus dedicato agli over 65 cui non bisogna superare l’Isee DI 16.215 euro. Per le nascite vi è il Bonus nascite che è un contributo di 1000 euro o per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

In ultimo, il bonus psicologo di circa 600 euro, somma proporzionata all’ISEE dichiarato.