L’emergenza meteo che ha colpito diverse aree del Sud Italia nei primi mesi del 2026 trova una prima risposta economica con il nuovo “Bonus Alluvioni” introdotto dall’Inps tramite circolare del 7 maggio. Si tratta di un’indennità una tantum pensata per sostenere i lavoratori autonomi e parasubordinati costretti a interrompere le attività a causa di alluvioni, frane e condizioni estreme del territorio.

L’obiettivo è garantire una forma di liquidità immediata a chi vive di reddito giornaliero e si è trovato improvvisamente senza possibilità di lavorare. Tuttavia, il provvedimento apre anche un dibattito sulla reale efficacia del sostegno rispetto ai danni subiti da attività produttive e professionali.

Importi, limiti e criticità del contributo

Il bonus prevede un’indennità di 500 euro per ogni periodo di sospensione lavorativa, fino a un massimo di 15 giorni, con un tetto complessivo di 3.000 euro per lavoratore. La misura riguarda i danni o le interruzioni avvenute tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.

L’accesso è semplificato grazie all’autocertificazione, ma il limite economico solleva perplessità: per chi ha perso attrezzature, merci o interi cicli produttivi, l’importo appare insufficiente per una reale ripartenza. Il rischio evidenziato è che il contributo serva solo a coprire spese immediate, senza incidere sulla ricostruzione economica delle attività colpite.

Chi può richiederlo e quali sono i requisiti

Il bonus è destinato a lavoratori autonomi, professionisti, imprese individuali e collaboratori coordinati e continuativi, inclusi dottorandi e medici specializzandi, oltre agli agenti di commercio. Possono accedere solo coloro che operano o risiedono nei comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dallo stato di emergenza del 26 gennaio.

Un nodo centrale riguarda la prova della sospensione dell’attività, che potrebbe risultare complessa in assenza di documentazione ufficiale come ordinanze o chiusure formali.

Domanda digitale, scadenze e controlli

La richiesta deve essere presentata esclusivamente online entro il 20 giugno 2026 tramite il portale Inps, utilizzando SPID, CIE o CNS e accedendo alla sezione dedicata alle prestazioni non pensionistiche. In alternativa è possibile rivolgersi ai patronati o al Contact Center.

L’Inps effettuerà i pagamenti sulla base delle dichiarazioni presentate, ma ha già annunciato controlli successivi approfonditi. In caso di irregolarità scatteranno recuperi e sanzioni.

La misura rappresenta un primo banco di prova per valutare la capacità del sistema pubblico di rispondere rapidamente agli effetti sempre più frequenti delle emergenze climatiche sulle attività economiche locali.