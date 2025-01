Con il bonus assunzioni emanato nel 2025, sarà molto più facile trovare lavoro: andiamo a scoprire come funziona e i dettagli annessi

Molto spesso i nostri utenti sono sempre più interessati a scoprire le novità relative al mondo del lavoro e a tutte le agevolazioni annesse che potrebbero cambiare e/o migliorare la vostra situazione attuale. Come sappiamo, il tasso di disoccupazione in Italia è davvero molto alto, anche se, grazie al Bonus Assunzioni qualcosa si sta smuovendo: andiamo a scoprire nel coro del nostro articolo di che si tratta.

I nostri utenti sono interessati a questo tipo di argomentazioni, proprio perché la voglia di migliorare e di farcela è sempre più forte, quindi grazie all’interesse mostrato, abbiamo deciso di improntare questo articolo proprio sulle novità previste dell’Agenzia delle entrate n°1/2025.

Questa ha assunto importanza proprio perché si tratta del classico Bonus Assunzioni, prorogato anche per il 2025 dalla L.n°207/2024: Legge di bilancio 2025. Ma di cosa si tratta e quali sono le novità annesse soprattutto in tema di lavoro?

Andiamo nel prossimo paragrafo scoprire quanti maggiori dettagli possibili, affinché il lavoro sia sempre il vostro punto di arrivo.

Bonus assunzioni 2025, ecco le novità annesse: i dettagli e le curiosità

Quando parliamo di Bonus Assunzioni 2025. sicuramente facciamo riferimento ad un incentivo che consente una maxi-deduzione del costo del lavoro, così offrendo di conseguenza dei vantaggi fiscali legati all’aumento del numero di dipendenti. Nelle aziende, il vero obiettivo è proprio quello di incrementare l’occupazione per migliorarne la produttività.

Per avere accesso a questo Bonus Assunzioni, bisognerebbe aumentare il numero dei dipendenti della propria azienda, oppure trasformando il contratto a tempo determinato in indeterminato.

Il bonus assunzioni, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 concretizza una vera e propria maxi deduzione del costo del lavoro. Questa, infatti, può essere maggiorato del 20% o del 30%, in base ovviamente alla tipologia di dipendenti assunti.

L’agevolazione fa riferimento ai dipendenti assunti a contratto indeterminato e, a maxi-deduzione consente di ridurre il reddito d’impresa con un favorevole miglioramento della tassazione. Questa, però riguarda alcune tipologie di lavoratori come:

persone con disabilità

persone tossicodipendenti

gli ex degenti in ospedali psichiatrici

i soggetti in trattamenti psichiatrici.

Se vuoi partecipare puoi beneficiarne se sei le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato, soggetti passivi Ires, le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 e le imprese individuali. L’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.