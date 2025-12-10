Bonus bolletta della luce: in arrivo 55 euro una tantum per famiglie vulnerabili (Isee fino a 15mila euro)
Un contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie ‘vulnerabili’, ovvero con Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20.000 euro.
Contributo straordinario annuo
È il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente, inserito nell’ultima bozza del decreto energia.
La relazione illustrativa al decreto legge stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari.
Il costo della misura ammonta a 250 milioni di euro a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.