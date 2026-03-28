Se stai pensando di rendere la tua casa più intelligente con termostati programmabili, gestione remota del riscaldamento, sensori automatici, sappi che nel 2026 esiste ancora un incentivo fiscale che ti permette di recuperare una parte significativa della spesa. Si chiama bonus domotica, è stato confermato anche quest’anno, ma rispetto al passato le regole sono cambiate in modo sostanziale. Prima di procedere con qualsiasi acquisto o installazione, vale la pena capire esattamente come funziona, cosa è ammesso e cosa non lo è, e soprattutto a quanto ammonta il beneficio reale in base alla tua situazione.

Cos’è il bonus domotica e dove si inserisce

Il bonus domotica 2026 non è un incentivo autonomo con una sua voce dedicata nella legge di bilancio. È una misura che rientra nell’Ecobonus, il meccanismo di detrazione fiscale pensato per incentivare interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici. Questo dettaglio è importante perché definisce il perimetro preciso di cosa viene finanziato: non la tecnologia smart in sé, non la comodità di gestire casa dal telefono, ma la capacità concreta di quei sistemi di ridurre i consumi energetici legati a riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria.

In altre parole, il filo conduttore che deve attraversare ogni intervento ammissibile è il risparmio energetico dimostrabile. Se il sistema che installi non è in grado di documentare una riduzione dei consumi, non rientra nel bonus, indipendentemente da quanto sia sofisticato o costoso.

Le aliquote 2026: quanto si recupera

La novità più rilevante rispetto agli anni precedenti riguarda le aliquote di detrazione, che nel 2026 variano in base alla tipologia dell’immobile su cui si interviene.

Per l’abitazione principale la detrazione è del 50%, calcolata su un tetto massimo di spesa di 15.000 euro, il che significa un beneficio fiscale massimo di 7.500 euro. Per gli altri immobili residenziali, come le seconde case o gli immobili dati in affitto, l’aliquota scende al 36%. Per gli immobili strumentali, quelli utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o professionale, si applica invece il 65%, sempre con un massimale di 15.000 euro di spesa ammissibile.

C’è però un ulteriore elemento da considerare, che riguarda il reddito del contribuente. Per chi ha un reddito complessivo fino a 75.000 euro annui non esistono limitazioni aggiuntive. Tra 75.000 e 100.000 euro il tetto massimo detraibile viene ridotto proporzionalmente. Per i redditi superiori ai 100.000 euro la detrazione massima scende ulteriormente, con una mitigazione parziale solo in presenza di figli a carico. Chi si trova in questa fascia di reddito dovrebbe fare un calcolo preciso con il proprio commercialista prima di procedere, per verificare se il beneficio netto è effettivamente conveniente rispetto all’investimento richiesto.

Addio sconto in fattura e cessione del credito

Questo è forse il cambiamento che ha avuto l’impatto pratico più grande per i proprietari di casa. A differenza di quanto accadeva negli anni del Superbonus e delle sue misure collegate, nel 2026 non è più possibile ottenere lo sconto direttamente in fattura dall’impresa installatrice, né cedere il credito d’imposta a una banca o a un intermediario finanziario.

Il beneficio è fruibile esclusivamente in dichiarazione dei redditi, ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Questo significa che se la tua detrazione totale ammonta, ad esempio, a 5.000 euro, recupererai 500 euro all’anno per dieci anni, scalandoli dall’IRPEF dovuta. Se in un determinato anno la tua imposta sul reddito è inferiore alla quota annuale, quella parte non viene rimborsata né riportata all’anno successivo, semplicemente va persa. È quindi fondamentale valutare in anticipo la propria capienza fiscale prima di pianificare l’investimento.

Cosa è coperto e cosa è escluso

Rientrano nel bonus domotica 2026 le spese per l’acquisto e l’installazione di dispositivi elettronici e meccanici come termostati intelligenti, sensori di temperatura e umidità, centraline di controllo e attuatori per la gestione automatizzata degli impianti. Sono ammesse anche le spese per i lavori elettrici e murari strettamente necessari all’installazione dei sistemi, nonché le prestazioni professionali per la progettazione dell’impianto e per la certificazione tecnica richiesta ai fini della detrazione.

Sono invece categoricamente esclusi smartphone, tablet, computer e qualsiasi altro dispositivo di interfaccia utente, anche quando vengono utilizzati esclusivamente per gestire il sistema domotico installato. Questa distinzione può sembrare sottile, ma è stata fonte di molti errori nelle pratiche degli anni precedenti: il confine tra “dispositivo di controllo dell’impianto” e “dispositivo di uso generale” è tracciato in modo netto dalla normativa, e l’Agenzia delle Entrate lo applica con rigore.

I requisiti tecnici: non basta qualsiasi sistema smart

Uno degli aspetti più spesso sottovalutati riguarda i requisiti tecnici che il sistema installato deve soddisfare per essere considerato ammissibile. Non è sufficiente che un dispositivo sia connesso a internet o controllabile da remoto, deve rispondere a standard precisi definiti dalla normativa europea.

Il sistema deve appartenere almeno alla classe energetica B secondo la norma EN 15232, che classifica i sistemi di automazione degli edifici in base alla loro capacità di incidere sul consumo energetico. Deve inoltre essere in grado di permettere l’accensione e lo spegnimento remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, la programmazione settimanale dei cicli di funzionamento, la regolazione automatica della temperatura in base a parametri predefiniti, e la visualizzazione in tempo reale dei consumi energetici.

Quest’ultimo punto, ovvero il monitoraggio dei consumi, è spesso quello che esclude i sistemi più economici presenti sul mercato consumer. Prima di acquistare qualsiasi dispositivo, verifica con il fornitore che rispetti la norma EN 15232 classe B e richiedi una dichiarazione scritta in tal senso: ti servirà per la documentazione da presentare all’ENEA.

Gli adempimenti obbligatori: cosa fare per non perdere il beneficio

Per avere il diritto alla detrazione esistono adempimenti precisi che, se non rispettati, fanno decadere il beneficio anche quando l’intervento è tecnicamente ammissibile.

Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico parlante, il formato specifico che riporta nella causale il riferimento normativo, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che riceve il pagamento. Un pagamento con carta di credito, contanti o bonifico ordinario non è accettato e non dà diritto alla detrazione.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori è obbligatorio inviare la comunicazione all’ENEA attraverso il portale dedicato, allegando la Scheda Descrittiva dell’intervento e il codice CPID generato dal sistema. Tutta la documentazione tecnica che attesta il risparmio energetico ottenuto, compresa la certificazione di conformità alla norma EN 15232, deve essere conservata per almeno dieci anni e presentata in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fino a quando è valido e come pianificare l’intervento

Le disposizioni aggiornate riguardano gli interventi realizzati nel corso del 2026, con una finestra estesa fino al 31 dicembre 2027 per i lavori già avviati. Chi sta valutando un intervento di domotica ha quindi ancora tempo ragionevole per pianificarlo con cura, senza dover correre.

Il consiglio più pratico è quello di non improvvisare: scegli un installatore certificato che abbia già esperienza con le pratiche ENEA, fai redigere un preventivo che separi chiaramente le spese ammissibili da quelle non ammissibili, e verifica in anticipo con un consulente fiscale la tua capienza IRPEF nei prossimi dieci anni.