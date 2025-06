Inps introduce un bonus di 700 euro per le famiglie con figli: come funziona e quali sono i requisiti per accedervi?

L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha introdotto una nuova misura di sostegno per le famiglie italiane: il Bonus Piscina 2025. Questo incentivo economico può arrivare fino a 700 euro al mese e rappresenta un aiuto concreto in vista dell’estate, un periodo in cui le spese aumentano, specialmente per chi ha figli a carico.

Cos’è il Bonus Piscina 2025 per le famiglie con figli?

Il Bonus Piscina non è un incentivo limitato all’installazione di piscine private, ma un contributo economico cumulabile destinato a diverse categorie di cittadini. L’obiettivo principale è alleviare le difficoltà economiche delle famiglie a basso reddito e incentivare la formazione professionale.

Il bonus si articola in due componenti principali: il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno unico universale. Questi strumenti, già attivi, rappresentano un passo avanti nella politica di sostegno alle famiglie.

Il Bonus Piscina è rivolto principalmente a due categorie di beneficiari:

Disoccupati e percettori del Supporto per la formazione e il lavoro : Per accedere a questo bonus, è necessario avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 10.140 euro , essere iscritti a percorsi di formazione o tirocini qualificanti e avere una richiesta attiva del nuovo sostegno INPS per il periodo 2024-2025.

: Per accedere a questo bonus, è necessario avere un (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a , essere iscritti a percorsi di formazione o tirocini qualificanti e avere una richiesta attiva del nuovo sostegno INPS per il periodo 2024-2025. Famiglie con figli a carico: Questo gruppo include coloro che già ricevono l’Assegno unico universale e hanno figli minori di 21 anni. In questo caso, il bonus prevede un aggiuntivo di 200 euro, cumulabile con il Supporto per la formazione.

Questa strutturazione del bonus è pensata per garantire un sostegno economico a chi ne ha maggiore bisogno, specialmente in un momento dell’anno in cui le spese familiari tendono ad aumentare, come per le vacanze estive e le attività ricreative.

L’erogazione del bonus avviene in modo diretto, mediante accredito sul conto corrente del beneficiario, simile a quanto già avviene per l’Assegno unico e altri sussidi INPS. In particolare, il Supporto per la formazione può generare un accredito fino a 500 euro, mentre l’Assegno unico universale contribuisce con ulteriori 200 euro. Pertanto, un beneficiario potrebbe ricevere fino a 700 euro in un singolo mese.

È importante notare che questo importo non sostituisce la quattordicesima mensilità, ma può essere erogato prima di essa, fornendo un respiro finanziario supplementare durante il periodo estivo, quando le famiglie affrontano spese straordinarie.

Come richiedere il bonus?

Per richiedere il Bonus Piscina 2025, è consigliabile seguire alcuni passaggi:

Verifica del diritto al bonus : Assicurarsi di avere i requisiti necessari, inclusa la verifica dell’ ISEE aggiornato, cruciale per l’accesso al Supporto per la formazione.

: Assicurarsi di avere i requisiti necessari, inclusa la verifica dell’ aggiornato, cruciale per l’accesso al Supporto per la formazione. Contatto con l’INPS : I cittadini possono contattare direttamente l’INPS, anche tramite il portale online utilizzando il proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per ottenere informazioni dettagliate e assistenza nella presentazione della domanda.

: I cittadini possono contattare direttamente l’INPS, anche tramite il portale online utilizzando il proprio (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per ottenere informazioni dettagliate e assistenza nella presentazione della domanda. Rivolgersi a un CAF o patronato: Chi avesse difficoltà nella compilazione della richiesta può rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a un patronato, che forniscono supporto pratico e consulenze personalizzate per facilitare l’accesso al bonus.

In questo modo, il Bonus Piscina 2025 non si configura solo come un aiuto economico, ma anche come un’opportunità per incentivare la formazione e la crescita professionale, contribuendo a un futuro più stabile per molte famiglie italiane.