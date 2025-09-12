È in arrivo il decreto ministeriale che sblocca il contributo elettrodomestici, previsto per 50 milioni di euro nel 2025. Si tratta di un bonus fino a 100 euro a prodotto acquistato, che può salire fino a 200 se il consumatore ha un Isee inferiore a 25mila euro. Il bonus è valido sugli apparecchi realizzati nell’Ue e solo se all’acquisto si smaltisce un elettrodomestico dello stesso tipo e di classe energetica inferiore.

“Decreto all’esame degli Organi di controllo”

Il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dell’agevolazione, adottato del Ministro delle imprese e del Made in Italy, “è attualmente all’esame degli Organi di controllo e, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale”, come riferisce il Dipartimento per il programma di governo sul proprio sito. Una volta pubblicato “occorrerà attendere l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del Made in Italy, con cui saranno definiti i tempi di attivazione del voucher e la sua durata, il funzionamento della piattaforma informatica gestita da PagoPA, le attività di trattamento dei dati personali e infine i criteri di controllo e monitoraggio della misura”.

In cosa consiste questa agevolazione? Introdotta nell’ultima legge di bilancio e modificata a marzo con il decreto bollette, il bonus “consiste in un voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell’acquisto dell’elettrodomestico, e riguarda sette categorie di prodotti (lavatrici; forni; cappe da cucina; lavastoviglie; asciugabiancheria; frigoriferi e congelatori; piani cottura)”. Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico, e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico. Ma è elevato a 200 euro se il consumatore ha un Isee inferiore a 25mila euro.

“L’agevolazione sarà fruibile da ciascun nucleo familiare rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è vincolato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie. Non può essere cumulata con altri benefici, anche fiscali, riferiti agli stessi costi”. Viene inoltre precisato che “condizione essenziale per l’erogazione del contributo è la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato. Il venditore deve poi provvedere al suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo”.