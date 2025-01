Con le nuove regole 2025, se vuoi accedere e usufruire del Bonus Famiglia devi rispettare alcune condizioni: ecco quali sono

Molto spesso soprattutto i nostri utenti sono sempre più interessati alle agevolazioni che il Governo mette a disposizione in tema di aiuto economico, bonus e argomenti che trattano il mondo dell’economia. Proprio per questo, abbiamo voluto parlarvi di una novità riguardante il Bonus Famiglia 2025 che ha cambiato i requisiti e le condizioni: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità.

La società moderna scorre e va avanti sempre più veloce, le famiglie si trovano però ad affrontare problemi legati soprattutto al costo della vita che aumenta sempre di più per via dei rincari, trovandosi in forte difficoltà economica. Con l’inflazione che continua salire, sono tantissime le famiglie che hanno bisogno di un concreto aiuto economico e la legge e il Governo stanno lavorando affinché questo problema venga ridotto o in parte risolto.

Nel 2025, le cose almeno riguardante il Bonus famiglia stanno cambiando proprio in termini di requisiti necessari: tra le principali iniziative, infatti, rientra l’ampliamento dell’Assegno Unico Universale che sarebbe di forte aiuto per le famiglie che hanno dei minorenni in casa.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta per cambiare: ecco i dettagli e le curiosità annesse che potrebbero servirti in questo momento storico.

Bonus Famiglia 2025: ecco cosa cambia e quali sono i requisiti

Come anticipato nel paragrafo precedente, con l’aiuto dell’Assegno Unico Universale, le famiglie con figli minorenni, possono avere un aiuto economico che arriva fino a 600 euro al mese. Infatti, questo Bonus è destinato a diversi tipi di famiglie con importi variabili in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di figli. Andiamo a vedere concretamente di che si tratta.

Se la famiglia è composta anche da figli minorenni, allora per ogni figlio minorenne è prevista la spesa di 200,99 euro al mese; per quelli che hanno almeno 3 figli minorenni, l’importo sale a 602,97 euro mensili. Se avete dei figli disabili o con qualche patologia e neonati, l’importo sale con maggiorazioni specifiche.

Per accedere, proprio dovuto al cambiamento del 2025, l’ISEE ha una nuova soglia minima aumentata a 17.090,61 euro, mentre la fascia di reddito che beneficia di contributi parziali si estende fino a 45.574,96 euro.

Il bonus è di circa 600 euro, puoi richiederlo tramite una procedura online sul sito dell’INPS:

Compilazione della DSU; Calcolo dell’ISEE;

Per le famiglie questo è un aiuto molto importante che vi cambia la vita e ve la migliora sicuramente.