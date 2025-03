Fino a 2000 euro per il Bonus Mutuo: ecco come fare la richiesta per ottenere questa vantaggiosa agevolazione.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da tassi di interesse in crescita e da un aumento generale del costo della vita, il governo italiano ha introdotto misure significative per supportare i lavoratori. Tra queste, spicca la possibilità di ottenere un Bonus Mutuo, ovvero un rimborso che può variare da 1.000 a 2.000 euro sulle rate del mutuo per la prima casa. Questa opportunità è di grande interesse, soprattutto per le famiglie, ed è stata confermata anche per il 2024. Si inserisce nel quadro più ampio dei fringe benefit, che sono compensi non monetari erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

Cosa sono i fringe benefit e come si applica il Bonus Mutuo

I fringe benefit rappresentano forme di compensazione che i datori di lavoro possono offrire ai dipendenti, solitamente sotto forma di beni e servizi esentasse. Questi possono includere buoni pasto, abbonamenti ai mezzi pubblici, spese sanitarie, rimborso degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Questa estensione delle spese rimborsabili rappresenta un significativo aiuto per i lavoratori, in particolare in un periodo di crescente pressione economica.

La Legge di Bilancio ha stabilito nuovi limiti di esenzione fiscale per i fringe benefit. Nel 2025, i lavoratori dipendenti possono beneficiare di un rimborso fino a 1.000 euro, mentre per coloro che hanno figli fiscalmente a carico, il limite è elevato a 2.000 euro. È fondamentale notare che se il valore complessivo dei fringe benefit supera queste soglie, l’intera somma sarà soggetta a tassazione, non solo l’eccedenza. Questo aspetto evidenzia l’importanza di pianificare attentamente l’uso di tali benefit.

I datori di lavoro possono coprire gli interessi passivi del mutuo della prima casa attraverso due modalità principali:

Pagamento diretto alla banca : l’azienda versa gli interessi passivi direttamente.

: l’azienda versa gli interessi passivi direttamente. Rimborso al dipendente: il datore di lavoro rimborsa le somme già pagate per gli interessi.

È importante sottolineare che questa agevolazione si applica esclusivamente agli interessi passivi e non al capitale della rata del mutuo. I lavoratori devono essere consapevoli di questo aspetto quando pianificano il loro budget.

Chi può beneficiare del rimborso?

L’accesso al rimborso non è limitato ai mutui intestati direttamente al lavoratore. Infatti, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, anche un mutuo intestato a un familiare, come il coniuge, può rientrare nel beneficio, a patto che l’immobile sia la residenza principale del lavoratore. Per richiedere il rimborso, il dipendente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando di non aver già ricevuto un rimborso da un altro datore di lavoro. Questo requisito è fondamentale per evitare possibili abusi e garantire che il beneficio venga erogato in modo equo.

Questa misura di rimborso rappresenta un’importante opportunità per molti lavoratori italiani, contribuendo a alleviare il peso economico dei mutui e sostenendo le famiglie in un periodo di sfide economiche crescenti. Si tratta di una misura che può risultare davvero molto utile, un aiuto in più che può essere interessante e vantaggioso per coloro che possono riceverlo. Per questo è un’opportunità di cui essere consapevoli ed informati.